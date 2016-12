Gelita-Fehde in neuer Dimension

Mannheim/Eberbach. Der Eberbacher Gelatinehersteller Gelita verklagt nun auch seinen Großaktionär Philipp Koepff, sowie abermals den ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratschef Jörg Siebert, den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Franz Josef Konert und andere Manager und Aktionäre auf 40 Millionen Euro Schadenersatz. Eine vorherige Klage belief sich auf zehn Millionen Euro Schadenersatz. Die 40 Millionen dürften eine der höchsten Schadenersatzsummen sein, für die Manager eines Unternehmens in Deutschland sich vor Gericht verantworten müssen. Auf jeden Fall ist es der größte bekannte Prozess seiner Art in der Region.

Der Vorwurf aus der Klageschrift, die dieser Zeitung vorliegt: Vor allem Koepff und Siebert sollen die einstige Beteiligungsgesellschaft Scherer, einen Hersteller von Gelatinekapseln für die Pharmaindustrie, zu billig (43 statt 80 Millionen Euro) abgegeben haben. Der Vorstand hat "einen Vermögenswert der Gesellschaft erheblich unter Wert verkauft", heißt es in der Klageschrift.

Nach dem Scherer-Verkauf im Jahr 2012 sei dann eine sogenannte Super-Dividende ausgeschüttet worden, mit der Philipp Koepff den Kauf von Aktien von Familienmitgliedern finanziert und so die Aktienmehrheit bei Gelita erlangt habe. Die Ausschüttung war acht Mal so hoch wie der langjährige Dividendendurchschnitt und drei Mal so hoch wie der Jahresgewinn, steht in dem Schreiben.

Weiterer Prozess um Dividenden Die Eigentümerfamilien von Gelita sind mittlerweile fast schon Stammgäste am Heidelberger Landgericht. Vorgestern ging es in einem Verfahren darum, ob unter anderem Mehrheitsaktionär Philipp Koepff acht Millionen Euro Dividende zurückzahlen muss, weil sie vorsätzlich verschwiegen haben, dass sie ihre Anteile an Gelita aufgestockt haben. Nach Aktienrecht müssen Anteilseigner dem Unternehmen mitteilen wenn sie gewisse Schwellen, in diesem Fall 25 Prozent der Aktien, überschreiten. Sollte das vorsätzlich verschwiegen worden sein, gibt es keinen Anspruch auf Dividende für den Zeitraum, beziehungsweise es müssten erhaltene Dividenden zurückgezahlt werden. Kläger ist auch in diesem Fall ein von der Hauptversammlung bestellter "besonderer Vertreter". Die Beklagten, neben Koepff auch Gelita-Vorstandschef Franz Josef Konert und Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Siebert haben beantragt, die Klage zurückzuweisen. Wer wie viele Aktien gehabt habe, sei jederzeit im Aktienbuch nachzulesen gewesen. Außerdem sei kein Vorsatz vorhanden, weil die Aktionäre die Vorschrift nicht gekannt hätten. Eine Entscheidung soll am 7. März 2017 verkündet werden. mir [mehr...]

Zum Thema Weiterer Prozess um Dividenden

"Besonderer Vertreter" eingesetzt

Kläger im Namen von Gelita ist der Stuttgarter Rechtsanwalt Matthias Schüppen, der als "besonderer Vertreter" agiert. "Ein besonderer Vertreter" ist in einer Aktiengesellschaft ein gemäß Paragraf 147 Aktiengesetz von der Hauptversammlung bestelltes Sonderorgan zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. Als solcher wurde Schüppen von der Hauptversammlung im Jahr 2014 eingesetzt. Initiiert hatte dies Minderheitsaktionär Peter Koepff samt Familie. Sie hält 32 Prozent an Gelita. Mehrheitsaktionär Philipp Koepff (er hält 51,5 Prozent der Anteile) ist der Neffe von Peter Koepff.

Der Streit landete schon einmal vor Gericht. Das Landgericht Heidelberg kam im August zu dem Schluss, dass die Beklagten beim Verkauf der Scherer-Anteile "nicht etwa Interessen des jetzigen Mehrheitsaktionärs verfolgten, sondern unternehmerische Belange ausschlaggebend waren." Der Vorstand habe "gutgläubig zum Wohle der Gesellschaft gehandelt." Dass der ehemalige Vorstandschef Siebert den Scherer-Anteilsverkauf auf Veranlassung von Mehrheitsaktionär Philipp Koepff initiiert habe, wertete das Gericht als "Behauptung ins Blaue hinein".

Für eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gebe es keinen Anlass. Die Familie um Peter Koepff hat beim Oberlandesgericht Karlsruhe gegen die Entscheidung aus Heidelberg Berufung eingelegt. Ein Termin für die Verhandlung wird nächstes Jahr bekanntgegeben. Die neue Klage und die Berufung dürften auf neuen Erkenntnissen Schüppens fußen. In Nebenverfahren ging es um die Herausgabe von Akten, Mails und Sitzungsprotokollen.

Eine gütliche Einigung der Kontrahenten scheint in weiter Ferne. Wie es in der neuen Klageschrift heißt, gab es dazu im Frühjahr 2015 einen Versuch oder alternativ einen Kauf der Aktien der Familie Peter Koepff durch seinen Neffen für 194 Millionen Euro. Damit wäre Gelita 600 Millionen Euro wert. Das ist etwas weniger als der Jahresumsatz von 2015, der lag bei 670 Millionen Euro.