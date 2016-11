Großkraftwerk lastet schwer auf EnBW

Ein Blick in den Leitstand des Blocks 9 am Grosskraftwerk Mannheim (GKM).

Mannheim/Karlsruhe. Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) rechnet offensichtlich nicht mehr mit allzu hohen Erlösen aus dem Verkauf von Strom, der im Mannheimer Großkraftwerk (GKM) erzeugt wird. Die Drohverlustrückstellungen, die für Strombezugsverträge mit dem GKM gebildet wurden, belaufen sich derzeit auf knapp 305 Millionen Euro. Das sagte EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer bei einer Telefonkonferenz zur Veröffentlichung von Quartalszahlen.

Vorweggenommene Verluste

Damit kann die EnBW den GKM-Strom wohl nicht zu dem Preis verkaufen, zu dem sie ihn einkauft. Drohverlustrückstellungen erfassen Vermögensminderungen aus Verträgen, sie sind momentan eine Art vorweggenommene Verluste. Durch die Energiewende mit der Bevorzugung und Subventionierung erneuerbarer Energien lässt sich Strom aus Kohlekraftwerken wie dem GKM nur noch selten kostendeckend verkaufen, daher auch die Rückstellungen.

Die 305 Millionen Euro entsprechen zu großen Teilen dem Anteil der EnBW für den letztes Jahr in Betrieb gegangenen Block 9 des GKM. Die Karlsruher halten einen Anteil von 32 Prozent am Mannheimer Kohlekraftwerk, die Investitionen in Block 9 beliefen sich auf insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Den neuen Block hat das GKM finanziert, die Anteilseigner sind über die Bezugsverträge im Boot. Weitere Anteilseigner am GKM sind der RWE-Konzern (40 Prozent der Anteile) und die Mannheimer MVV (28 Prozent).

Die direkte Beteiligung der EnBW an der Mannheimer MVV (22,5 Prozent) wurde umgegliedert. Bisher hieß es, der MVV-Anteil stehe im "Schaufenster zum Verkauf". Gestern teilte EnBW-Finanzvorstand Kusterer die Einschätzung, dass der Anteil auf "Sparbuch" der EnbW gewechselt sei. Der MVV-Anteil habe keine strategische Bedeutung, doch er liefere "eine gute Dividendenrendite und wir sind zufrieden." Momentan gebe es keinen Verkaufsdruck. Allerdings hatte bislang auch kein Käufer öffentliches Interesse an dem MVV-Anteil gezeigt.

Kernenergieausstieg wird teuer

Im laufenden Geschäft hat sich nach Angaben von Kusterer "das ohnehin schwierige Marktumfeld für die EnBW eingetrübt". Das niedrige Großhandels-Strompreisniveau belaste das Ergebnis. Hinzu kommen noch Kosten für den Ausstieg aus der Kernenergie. "Die werden uns bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit belasten". Der Beitrag der EnBW zu den Vorschlägen der von der Bundesregierung eingesetzten Atomkommission (KfK) werde sich inklusive Risikoaufschlag voraussichtlich auf rund 4,7 Milliarden Euro belaufen.

EnBW erwarte bei einem Abschluss des KfK-Kompromisses noch in diesem Jahr ein deutlich negatives Konzernergebnis und eine signifikante Steigerung der Nettoverschuldung. Dabei "brauchen wir jeden Euro für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze", sagte Kusterer.