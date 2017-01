Bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin vom 20. bis 29. Januar erwarten die Besucher etwa 100 000 Nahrungs- und Genussmittel. Foto: Ralf Hirschberger

Berlin (dpa) - Die 82. Grüne Woche in Berlin öffnet an für das Fach- und Privatpublikum ihre Pforten. Am Eröffnungsrundgang der Agrarmesse nehmen Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), Bauernpräsident Joachim Rukwied und der Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) teil.

Zu der zehntägigen Schau der Landwirtschaft, Ernährungsindustrie und des Gartenbaus haben sich 1650 Aussteller aus 66 Ländern angemeldet. Bis zum 29. Januar werden rund 400 000 Besucher erwartet. Partnerland ist Ungarn. Eine Halle ist diesmal ausschließlich zum Probieren von Leckerbissen da.