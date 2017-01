„Haben viel vor in Heidelberg“

Heidelberg. Die klassische Produktion von Klebstoffen bei Teroson in Heidelberg lässt sich am anschaulichsten mit Kuchen backen vergleichen. Ähnlich wie Eier, Zucker, Butter und Mehl sowie weitere Zutaten in einer Schüssel verrührt werden müssen, werden bei Teroson chemische Grundstoffe in großen Behältern vermengt und geknetet, bis am Ende eines Produktionsprozesses, bei dem viel Strom verbraucht wird, der Klebstoff für Auto- und Nutzfahrzeughersteller sowie Elektrotechnik und Maschinenbau entsteht.

Die klassische Technologie wird in Heidelberg seit einigen Jahren immer öfter ersetzt durch eine kontinuierliche Produktion, wie Teroson-Werkleiter Jürgen Däuber erklärt. Ähnlich wie in Großbäckereien werde heute immer öfter "fließend produziert". Wo früher beim Produktwechsel 200 Kilogramm Restemasse in der "Teigschüssel" übrig blieben, könne heute fast nahezu abfallfrei produziert werden. Zudem sind die Stromkosten mit dem neuen Verfahren fast um die Hälfte niedriger.

"Dosierung ist die hohe Kunst"

Vom Lehrling zum Verantwortlichen für die Produktion Jürgen Däuber ist 1964 in Heidelberg- Ziegelhausen geboren. 1980 begann er seine Berufslaufbahn mit einer Ausbildung als Chemikant bei Teroson in Heidelberg. Seit 2003 war er als Produktionsleiter an verschiedenen Henkel-Standorten in Deutschland und Frankreich. Seit 2006 war er verantwortlicher Manager für Produktionstechnologien der Henkel-Industrieklebstoffsparte Westeuropa. Ab 2010 leitete er den niederländischen Standort Neemda. 2012 übernahm er die Standortleitung von Teroson in Heidelberg und hat seit 2013 die Gesamtverantwortung für die Produktion von Klebstoffen und Dichtungen für Gesamteuropa (standortübergreifend). Däuber ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Ehrenamtlich ist er Vorsitzender des Industriekreises Heidelberg.

"Die Technologie und das Produktionsverfahren wurden in Heidelberg konzipiert", erklärt Däuber, der in der Stadt am Neckar geboren ist, sichtlich stolz. "Die hohe Kunst ist die richtige Dosierung, die Produktionsanlagen sind Standard." Und die Technologie setzt sich nicht nur in Heidelberg durch. Sie wird in Heidelberg entwickelt und dann in andere Werke des Mutterkonzerns Henkel von Hannover bis Shanghai exportiert.

Und es wird weiter investiert. "Ich habe einen Investitionsplan bis zum Jahr 2020, der klar in Richtung Wachstum geht", sagt Däuber. Derzeit läuft bereits ein Viertel der Produktion in permanenten Verfahren, den Wert will Däuber auf über 50 Prozent hochschrauben. Das Wachstum der jüngeren Vergangenheit lässt sich auch an der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen ablesen. In den letzten sechs Jahren wuchs die Belegschaft in Heidelberg um 14 Prozent auf 670 Arbeitnehmer.

Eingestellt wurden in der Technologieentwicklung Ingenieure und Verfahrensexperten, das soll sich fortsetzen. Heute werden in Heidelberg 16 verschiedene Technologien angewendet, "ich hoffe es werden künftig 25 sein, wir haben noch so viel vor". Dafür werde auch Platz benötigt, im Werk und außerhalb. Ideen gibt es schon, die sind aber noch intern.

Zwischen Labor und Produktion

In der Produktion hingegen "investieren wir vor allem in die Effizienz, um mit der bestehenden Mannschaft noch besser zu werden", so Däuber. Dort muss eine hohe Kapazitätsauslastung nicht unbedingt vorteilhaft sein. "Wir müssen flexibel sein, wenn ein Wettbewerber bei unseren Kunden ausfällt, und wir die Lücke schließen können." Zwischen 60 und 70 Prozent beträgt derzeit die Auslastung.

Heidelberg ist im Henkel-Klebstoffgeschäft für die Industrie das Bindeglied zwischen den Labors in Düsseldorf und der Serienproduktion. "Wir zeichnen uns auch dadurch aus, dass wir frühzeitig erkennen, wenn eine Entwicklung nicht marktfähig ist. Anstatt auf 'tote Pferde' zu setzen, stoppen wir solche Entwicklungen rechtzeitig."

Eine Angst hat Däuber, der seit mehr als 30 Jahren bei Teroson arbeitet, nicht mehr. Als Henkel Teroson vor 25 Jahren übernommen hat, dachten viele Mitarbeiter am Standort aufgrund der Erfahrungen mit dem früheren Eigner, die neuen Eigentümer aus Düsseldorf reißen alles ab und machen ein großes Persil-Lager (Henkel ist der Hersteller des Waschmittels) daraus. "Doch wir sind ein Technik-Standort geworden und Henkel hat richtig viel investiert", rechnet Däuber vor. Heute sei Heidelberg im Bereich Industrieklebstoffe der größte europäische Standort im Konzern.

Rund 60 Prozent der Klebstoffe gehen an Pkw-Hersteller wie VW, Mercedes-Benz und BMW. Der Rest an Hersteller von Bussen (etwa Evobus in Mannheim) und Bau- und Landmaschinenhersteller (darunter John Deere), sowie weitere Industriekunden.

Der Trend zum gewichts- und spritsparenden Leichtbau mit Kunststoff in der Autoherstellung, spielt Teroson in die Karten. Kunststoffe werden immer geklebt, im Gegensatz zu Stahlblechen in der Autokarosserie, die geschweißt werden. Auch Elektroautos müssten mittels Kunststoffteilen leichter werden, schließlich sei die Batterie schwer. "Es gibt nichts Schöneres für uns", schwärmt Däuber.