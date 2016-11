„Im Büro, zu Hause oder von unterwegs“

Blick nach innen: Mitarbeiter von SAP in Walldorf. © SAP

Walldorf. Als der Betriebsrat am Jahresbeginn die Mitarbeiter des Walldorfer Softwarekonzerns SAP nach ihren dringendsten Anliegen fragte, stand an erster Stelle das Thema Heimarbeit, beziehungsweise Arbeit von unterwegs. Auf Platz zwei landete die Transparenz der Jahresboni und auf dem dritten Platz transparente Kriterien bei Dienstwagenreglungen.

Das erste Thema wurde kürzlich mit einer Betriebsvereinbarung in eine feste Regelung gegossen. Alle Mitarbeiter, die einen Vertrag bei der deutschen SAP-Landesgesellschaft haben, können künftig in der Regel arbeiten, wo und wie lange sie wollen. "Zeitweise im Büro, zeitweise von zuhause, bei Kunden oder in anderen Niederlassungen", zählt Michael Ehrenberger, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der SAP Deutschland im Gespräch mit dieser Zeitung auf.

Längere Auszeiten möglich

Auch längere Auszeiten sind möglich. Wer sich einige Wochen oder länger stärker um Kinder oder pflegebedürftige Eltern kümmern wolle, könne das künftig tun, so Ehrenberger. Das Prozedere kläre der Mitarbeiter mit seiner Führungskraft. Arbeitszeiten, Arbeitsorte und Auszeiten sollten im Einklang mit den betrieblichen Erfordernissen stehen. Nach dem Ablauf der befristet vereinbarten Teilzeit, wechselt der Mitarbeiter wieder in seinen alten Beschäftigungsgrad zurück. Damit wolle der SAP-Konzern attraktiver für Frauen und für junge Mitarbeiter werden.

Bei Konflikten geht es nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden Gerd Schade "in die zweite Instanz". Dann wird die Angelegenheit zusammen mit Personalabteilung und Betriebsrat besprochen, die Gründe für und gegen die Pläne von Mitarbeiter und Manager abgewogen. "Am Ende sollte ein Kompromiss stehen", erwartet Arbeitnehmervertreter Schade. Das Gespräch bei Betriebsrat und Personalabteilung könne dabei durchaus "disziplinierend wirken", sagt Schade weiter - für beide Seiten.

Verdienst nach Leistung

Kein Disziplinierungs- aber einen Umdenkungsprozess beim Betriebsrat hat das zweite Ergebnis der Mitarbeiterumfrage ausgelöst. Zumal es vergangene Woche bestätigt wurde. Zum ersten Mal konnten Mitarbeiter von SAP online, im Rahmen einer Betriebsversammlung, darüber abstimmen, wie sich zum Beispiel die Verteilung der anstehenden Gehaltsrunde für das nächste Jahr ablaufen soll. Dabei haben sich 77 Prozent für einen Mix aus Grunderhöhung und Verteilung nach Leistung durch die Führungskraft ausgesprochen.

Die Arbeitnehmervertreter hatten bisher für einen höheren Fixanteil und eine prozentual geringere Verteilung durch die Führungskräfte plädiert, das Management für ein umgekehrtes Vorgehen. Nun will der Betriebsrat nach Angaben von Ehrenberger mit dem Ziel 50 Prozent Grunderhöhung und 50 Prozent Erhöhung durch die Verteilung durch Führungskräfte in die Gespräche mit dem Management gehen.

Online-Betriebsversammlungen hat die SAP bereits mehrfach veranstaltet, mehr als 1000 Mitarbeiter nahmen in der Regel teil. Erstmals wurde auch online abgestimmt. Künftig soll öfters die Möglichkeit angeboten werden, zusätzlich zu Online-Fragen auch online an Abstimmungen teilnehmen zu können.