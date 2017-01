In die Teilzeit und zurück

Berlin/Mannheim. Andrea Nahles zeigte sich gewappnet. "Arbeitszeit sorgt in Deutschland immer für eine gewisse Emotionalität", sagte die Arbeitsministerin bei der Ankündigung ihres Gesetzentwurfs zur Teilzeit im November. Nun ist der Entwurf öffentlich, auch wenn sich erst die Bundesministerien seit dieser Woche darüber intern abstimmen. Und schon hagelt es Kritik von Arbeitgebern.

Südwestmetall etwa moniert "eine Überdosis Bürokratie". "Der befristete Teilzeitanspruch stellt Betriebe und alle anderen Arbeitnehmer vor große Belastungen: Wer befristet ausfällt, dessen Arbeit muss trotzdem gemacht werden", sagt Norbert Johnen, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Rhein-Neckar. Der Vorschlag greife einseitig in das Recht des Arbeitgebers ein, Lage und Dauer der Arbeitszeit im Betrieb zu bestimmen.

Vorhaben der großen Koalition

Auf den Anspruch zur befristeten Teilzeitarbeit hatten sich Union und SPD schon in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Beschäftigte sollen zeitlich befristet in Teilzeit arbeiten können - und danach wieder zu ihrer vollen Arbeitszeit zurückkehren dürfen. Nun ist klar, wie Nahles sich das konkret vorstellt: Das Recht soll in Betrieben ab 15 Beschäftigten greifen, ab sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses und auf Antrag drei Monate vorher.

Rückendeckung bekommt Nahles von den Gewerkschaften, auch aus der Region. "Wir halten sehr viel von dem Vorstoß", sagt Klaus Stein, Chef der Mannheimer IG Metall. Es sei derzeit "unheimlich schwer" von einer Teilzeitstelle wieder zurück in Vollzeit zu wechseln. Das Diakonische Werk Mannheim steht ebenso hinter den Plänen. "Seit Jahren beobachten wir eine deutliche Zunahme von Teilzeitbeschäftigungen", erklärt Martin Metzger, Abteilungsleiter für Beschäftigungsförderung. "Betroffen sind hier vor allem auch Familien mit geringem Einkommen und Alleinerziehende."

Täglich kämen Menschen zur Diakonie, bei denen das Einkommen aus Arbeit nicht reiche, um sich aus der Armut zu lösen - und ihre Familien ausreichend zu versorgen. Mit dem Gesetzentwurf sende die Politik ein "wichtiges Signal". Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sieht darin eine Chance, Fachkräfte in den Betrieben zu binden.

Nur ein Vorgeschmack

Der Streit um das geplante neue Teilzeitrecht ist nur ein Vorgeschmack. Nahles hat im November nach monatelangen Debatten auch mit den Sozialpartnern ihre Ideen für ein Aufbrechen der Arbeitszeit-Strukturen vorgelegt. Das Ergebnis: Nein zur Dominanz des althergebrachten Acht-Stunden-Tags mit Anwesenheitspflicht - ja zu einer Neujustierung der Arbeitswelt in der Digital-Ära. Und zwar möglichst unter dem Dach von Tarifverträgen.

Die Arbeitgeber fürchten insgesamt zu viel staatliche Bevormundung. "Ein Land, das auch morgen wirtschaftlich und sozial in der Champions League spielen will, darf sich nicht an Arbeitszeitregeln aus dem letzten Jahrhundert klammern", sagt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer.

Um die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, müsse sich Deutschland bei Arbeitszeit und -ort mehr zutrauen. "Wir können das in den Betrieben besser regeln als ein Bürokrat am Schreibtisch." (mit dpa)