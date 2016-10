Jede fünfte Firma will einstellen

Alle Bilder anzeigen In der Region Rhein-Neckar ist die Exportquote überdurchschnittlich hoch. © Rin

Mannheim/Darmstadt. Wirtschaftlich steht die Region besser da als der Rest der Republik. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vergangene Woche seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft zurückgenommen. Die Konjunktur droht abzukühlen, hieß es. "Das können wir für unsere Region nicht bestätigen", sagte Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke bei der Konjunktur-Pressekonferenz der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. "Wir gehen mit Zuversicht Richtung Jahresende und sind auch 2017 gut unterwegs". Er sieht keine Anhaltspunkte, dass es größere Probleme gibt.

Weniger gute Nachrichten großer Unternehmen wie GE, ABB, Bombardier oder den Banken über den drohenden Abbau von Arbeitsplätzen oder schlecht laufende Geschäfte (John Deere) werden durch eine gute Entwicklung in vielen anderen Bereichen überdeckt, erklärte Nitschke.

Ausgewogener Branchenmix

Daraus ergibt sich, dass die Lage an Rhein und Neckar "bemerkenswert stabil ist". Der ausgewogene Branchenmix der Unternehmen aus dem IHK-Bezirk wirke als wichtige Stütze der gesamten Wirtschaft. In der südhessischen Wirtschaft liefen die Geschäfte zuletzt etwas ruhiger, gleichwohl sind die Unternehmen positiv für die Zukunft gestimmt. Die IHK in Darmstadt veröffentlicht heute ihre Konjunkturumfrage.

Der IHK-Konjunkturklimaindex für Rhein und Neckar, der sich aus der aktuellen Beurteilung der Geschäftslage und den Geschäftserwartungen der nächsten Monate errechnet, lag im Herbst nur ganz knapp unter dem Wert vom Frühsommer. Die Geschäftslage ist nach Angaben der 530 befragten Unternehmen unverändert gut und liegt über dem langfristigen Durchschnitt. Fast jedes zweite Unternehmen betrachtet seine wirtschaftliche Situation als gut, 44 Prozent melden eine zufriedenstellende, 9 Prozent eine schlechte Geschäftslage. Allen konjunkturellen und politischen Risiken zum Trotz sei die Industrie im Herbst im Aufwind, die Lage habe sich deutlich verbessert, so Nitschke. Vor allem bei den Bauunternehmen der Region liefen die Geschäfte rund. Bei Dienstleistungen und im Einzelhandel sei eine leichte Abschwächung zu erwarten.

Risiko Fachkräftemangel

In den nächsten Monaten rechnet jede vierte Firma mit einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation, zwei Drittel erwarten eine gleichbleibende, jeder zehnte eine schlechtere Entwicklung. Auch die Kennzahl für die Geschäftserwartungen liegt über dem langfristigen Durchschnitt.

Ähnlich wie die Investitionsabsichten haben sich nach Angaben von Nitschke die Beschäftigungspläne etwas abgeschwächt. "Das beunruhigt uns aber nicht", so Nitschke. 21 Prozent der Unternehmen planen Neueinstellungen, 64 Prozent halten ihre Belegschaft stabil und 15 kündigten eine rückläufige Beschäftigtenzahl an. Die meisten neuen Stellen dürften auch in den nächsten Monaten im Dienstleistungsgewerbe entstehen.

In anderen Wirtschaftszweigen werde der Fachkräftemangel "ein echtes Konjunktur- und Wachstumsrisiko". Vor drei Jahren haben 32 Prozent der befragten Unternehmen den Mangel an qualifizierten Mitarbeitern als Risiko für die künftige Entwicklung genannt, heute seien es 45 Prozent, rechnete Nitschke vor. Fast jedes zweite Unternehmen gibt an, dass es derzeit offene Stellen nicht besetzen könne, da es keine geeigneten Fachkräfte finde.

Nach Wirtschaftszweigen betrachtet, steht die Industrie derzeit am besten da. Sie berichten von besseren Geschäften im Inland und stabilen Umsätzen im Ausland.

Zurückgefallen ist der Handel. Die Kennzahl für das Konjunkturklima ging zurück, es liegt aber immer noch über dem langfristigen Durchschnitt. Die Schwäche des Einzelhandels in der Region führte IHK-Hauptgeschäftsführer Nitschke unter anderem auf den auch hier stark wachsenden Online-Handel zurück.