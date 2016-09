Job-Wunder nur ein Teilzeit-Wunder

Berlin. Trotz des anhaltenden Beschäftigungsbooms liegt die Zahl der Vollzeitarbeitnehmer in Deutschland immer noch deutlich unter dem Stand kurz nach der Wiedereinigung. Im Gegenzug hat jedoch die Teilzeitarbeit kräftig zugelegt. Das geht aus Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, die dieser Zeitung vorliegen. Das Job-Wunder in Deutschland ist jedenfalls im Langzeitvergleich eher ein Teilzeit-Wunder. Gab es 1991 noch 28,9 Millionen Vollzeitarbeiter, so wurden im zweiten Quartal dieses Jahres knapp 24,2 Millionen gezählt. Das sind 4,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte weniger als noch vor einem viertel Jahrhundert. Gleichzeitig ist die Zahl der Teilzeitarbeiter in diesem Zeitraum drastisch von 6,3 auf gut 15 Millionen gestiegen. Neben den versicherungspflichtig Tätigen fallen darunter die geringfügig Beschäftigten sowie alle Ein-Euro-Jobber.

Parallel dazu ist auch das Arbeitsvolumen zwischen 1991 und 2015 von 51,8 Milliarden auf 49,7 Stunden zurückgegangen. Das heißt, eine etwas geschrumpfte Gesamtarbeitszeit verteilt sich heute auf deutlich mehr Beschäftigte als noch vor 25 Jahren. Die Daten sind gewissermaßen amtlich, denn das IAB gehört zur Bundesagentur für Arbeit. Kurz nach der Wiedervereinigung gab es allerdings noch einen besonders hohen Beschäftigungsstand, der in der Folgezeit wegen des Zusammenbruchs der Wirtschaft in der ehemaligen DDR rasant zurückging. Seit 2010 hat die Anzahl der Vollzeitjobs wieder kontinuierlich zugenommen, während die der Teilzeitarbeitsplätze schon seit 1991 fast durchweg nach oben ging.

IAB-Expertin Susanne Wanger sieht die Entwicklung durchaus positiv. "Teilzeit ist per se nicht schlecht zu bewerten. Wenn jemand 30 Wochenstunden arbeiten möchte und ihm damit gelingt, Privates und Berufliches besser unter einen Hut zu bringen, dann birgt Teilzeit durchaus Vorteile", sagte Wanger.

Selbstständige länger tätig

Arbeitnehmer mit einem Vollzeitjob mussten im vergangenen Jahr übrigens im Schnitt 40,5 Stunden wöchentlich arbeiten. Das war eine halbe Stunde mehr als 20 Jahre zuvor, wie das Statistische Bundesamt gestern auf der Grundlage von Mikrozensus-Befragungen berichtete. Ähnlich sieht es bei den Teilzeitbeschäftigten aus, die im vergangenen Jahr 19,3 Wochenstunden leisteten - auch dies ist eine halbe Stunde mehr als 1996.

Im Gegensatz zu den Arbeitnehmern arbeiteten Selbstständige 2015 mit 48,9 Wochenstunden wesentlich länger, allerdings hat sich ihre Wochenarbeitszeit seit 1996 auch deutlich um sechs Stunden reduziert. Sie haben ein deutlich kürzeres Wochenende als Arbeitnehmer: Mehr als die Hälfte gab Samstagsarbeit an, jeder Vierte den Sonntag. (mit dpa)