„Kapitalistengipfel“ am Wendepunkt

Davos. Für Helle Thorning-Schmidt war das diesjährige Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos ein Erfolg. "Viele Unternehmen haben hier den Vertrag für verantwortliches Führen unterzeichnet", sagte die ehemalige dänische Ministerpräsidentin. Als augenblickliche Chefin der Nothilfe-Organisation "Save the Children" sitzt sie im Leitungsgremium des WEF 2017. "Damit verpflichten sich die Unternehmen die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen."

Und noch einen zweiten wichtigen Punkt enthält der Vertrag, den WEF-Chef Klaus Schwab den Firmen zur Unterschrift vorgelegt hat. "Kurzfristige Gewinne sollten uns nicht ablenken von den gesellschaftlichen Zielen langfristigen Wohlstands und sozialer Sicherheit", heißt es in der Erklärung. Was man als Allgemeinplatz missverstehen könnte, markiert tatsächlich einen Wendepunkt in der Entwicklung des Forums. Denn das erste Mal in seiner Geschichte steht das WEF derzeit unter dem Druck einer Globalisierungskritik von Rechts.

Arbeitseinkommen sinken

Während der vergangenen 20 Jahre demonstrierten immer Linke gegen den "Kapitalistengipfel" in den Schweizer Bergen. Nun machen jedoch die Befürworter des Brexit in Großbritannien, populistische Parteien in vielen europäischen Staaten und der neue US-Präsident Donald Trump gegen das Wirtschaftsmodell mobil, das das WEF propagiert. Also setzten sich die Organisatoren mit der Frage auseinander, warum das Modell der offenen Märkte an Attraktivität eingebüßt hat.

In ihrem "Report über inklusives Wachstum und Entwicklung" räumen sie ein, dass die mittleren Arbeitseinkommen der Bürger in 26 Industriestaaten zwischen 2008 und 2013 um durchschnittlich 2,4 Prozent gesunken seien. Als er den Report vorstellte, sagte WEF-Direktor Richard Samans: "Wirtschaftswachstum alleine reicht nicht. Die Steigerung der Wirtschaftsleistung muss inklusiv wirken", also allen Bürgern zugute kommen. Wenn Wachstum nicht dafür sorge, dass der Lebensstandard steigt, so hat WEF-Chef Klaus Schwab erkannt, ",kündigen die Verlierer den Konsens der Gesellschaft auf."

Deswegen hat das Forum einen Index entworfen, der Wachstum nicht mehr nur am Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst. Im Inclusive Development Index (IDI, Index für inklusive Entwicklung) stecken beispielsweise auch Parameter für Lebenserwartung, Armut, Einkommensverteilung, Staatsverschuldung und den Ausstoß klimaschädlicher Gase. Norwegen steht vor Luxemburg und der Schweiz auf dem ersten Platz im IDI-Ranking. Auf Platz 13 rangiert Deutschland - mit steigender Tendenz.