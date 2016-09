Konzentration auf Krümel

Auf dem Markt für Pflanzenschutzmittel werden derzeit die ganz großen Räder gedreht. ChemChina kauft den Schweizer Syngenta-Konzern für 38 Milliarden Euro. Die amerikanischen Chemiekonzerne Dow und Dupont tun sich zusammen und sind dann 116 Milliarden Euro wert. Sie wollen sich anschließend aufspalten. Daraus wird auch ein großer Anbieter von Agrochemie entstehen. Und nicht zuletzt will der deutsche Bayer-Konzern sich den amerikanischen Saatgutriesen Monsanto für mehr als 58 Milliarden Euro einverleiben.

Und was tut das größte Chemieunternehmen der Welt, die BASF aus Ludwigshafen? Steht scheinbar unbeteiligt daneben. Gestern stellte die BASF ihre Strategie für das Agrochemiegeschäft vor. Große Räder spielten keine Rolle. Wenn aus den Mega-Fusionen und -Übernahmen etwas abfällt, sprich Kartellbehörden Verkäufe von kleineren Einheiten erzwingen, dann werden sich die Ludwigshafener das anschauen, und wenn es passt und der Preis stimmt, auch zuschlagen - warten auf die Krümel sozusagen, auch wenn die Krümel in Summe mehrere Milliarden Euro schwer sein dürften.

Denn in erster Linie setzt die BASF auf eigene Stärken. Wachstum soll mit neuen Produkten entstehen, die aus den eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen kommen. Mit dieser Strategie ist die BASF in der Vergangenheit gut gefahren. Sie ist immer etwas schneller als der Markt gewachsen und hat so Marktanteile ausgebaut. Und auch im gesamten Konzern kann sich die Agrochemie sehen lassen. Sie trägt acht Prozent zum Umsatz, aber 16 Prozent zum operativen Gewinn bei. Wenn das Geschäft sich weiter so entwickelt, dann gibt es auch künftig keinen Anlass ganz große Räder zu drehen. Und wenn die Krümel eine gute Ergänzung sind, ist das umso besser.