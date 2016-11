Langer Weg zur Anerkennung

Heidelberg. Seit vier Jahren lebt Muhannad in Deutschland. Und seit einigen Tagen hat er es schwarz auf weiß: Seine berufliche Ausbildung ist anerkannt. So lange hat es gedauert, bis sich der junge Syrer, der nur bei seinem Vornamen genannt werden will, auch hierzulande als Kaufmann für Büromanagement bewerben kann. "Er hat die volle Anerkennung seines Berufes, und der ist durchaus anspruchsvoll. Das ist wirklich außergewöhnlich", berichtet Andrea Kiefer, Sprecherin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Für Muhannad hat sich die Wartezeit trotzdem viel zu lange hingezogen.

"Das hätte ich nicht gedacht", sagt er. Inzwischen wohnt der junge Mann mitten in Heidelberg in einer Studenten-WG. Als Treffpunkt hat er die Stadtbücherei vorgeschlagen. Hier fühlt er sich fast wie zuhause, übt mit Lernpaten deutsche Grammatik - oder bringt ihnen selbst Arabisch bei. Er weiß, wie wichtig es ist, fließend Deutsch zu sprechen, um einen guten Job zu finden.

Am liebsten würde er bei einem großen Autohaus anfangen. Auch Zuhause in Aleppo hat er in einer Niederlassung gearbeitet, war im Bereich Handel und Verwaltung für die Buchhaltung zuständig. Gerade in Deutschland, wo Autos geliebt werden wie kaum sonst irgendwo, sollte es ganz einfach sein, wieder eine Anstellung zu finden - davon war Muhannad überzeugt.

Aufwendige Qualifizierung Die Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses ist eine aufwendige Angelegenheit, wie eine Sprecherin der IHK Rhein-Neckar berichtet.

Große Enttäuschung

"Ich habe sehr gut verdient", berichtet er. Nebenbei studierte der Syrer Wirtschaft und Versorgung an der Universität Tishreen in der heute heftig umkämpften Region Latakia. Mit dem Bachelor wollte er abschließen - bis der Krieg seine Pläne zunichte machte. "Ich war im fünften Semester", sagt er. Acht hätte er noch bis zu seinem Abschluss gebraucht. So lange wollte die Armee aber nicht auf ihn warten. "Ich habe ihnen erzählt, dass ich in einem Monat fertig bin."

Kurz darauf war er auf dem Weg nach Deutschland: über die Türkei nach Griechenland und dann weiter in einem Lkw. Wenn er von seiner Flucht erzählt, beschränkt er sich auf die Fakten: Viele Kilometer hat er zu Fuß zurückgelegt, im Wald übernachtet, einen Fluss durchquert - immer in dem festen Glauben, dass alles gut wird in Deutschland.

Dann die große Enttäuschung: "Am Anfang wurden meine Zeugnisse nicht anerkannt." Und von seiner Uni waren überhaupt keine Unterlagen zu bekommen. Latakia liegt mitten im Kriegsgebiet. "Hätte ich das vorher gewusst." Muhannad verstummt und schüttelt den Kopf. "Ich hätte meinen Bachelor fertig gemacht."

Und so hat er in Deutschland von vorne angefangen: Dem Integrationskurs folgte ein berufsbezogener Sprachkurs. Mit seinen WG-Freunden spricht er ohnehin Deutsch. Nachdem die Sprache kein Problem mehr ist, konzentriert er sich auf seine beruflichen Ziele. Schließlich absolviert er bei der Sparkasse und in einem Ingenieurbüro mehrmonatige Praktika und rundet so seinen Lebenslauf ab.

"Gemeinsam mit seiner Berufserfahrung und der Studienzeit ist alles berücksichtigt worden", erläutert IHK-Sprecherin Kiefer. Das habe für die volle Anerkennung seines Berufs ausgereicht. Unter den Flüchtlingen, die aus den klassischen Herkunftsländern stammten, sei er damit der erste im Zuständigkeitsbereich der IHK Rhein-Neckar.

Inzwischen schreibt Muhannad fleißig Bewerbungen. "Ich muss arbeiten", sagt er, und die Betonung liegt dabei auf "muss". Dass es schwierig ist, den passenden Job zu finden, ist ihm durchaus bewusst. "Ich habe deutsche Freunde mit abgeschlossenem Studium und einer tollen Ausbildung, die eine Absage nach der anderen erhalten." Auch das hatte er sich in seinem früheren Leben nicht vorstellen können.

"Er kann durchstarten"

"Das Ganze war für mich eine Katastrophe", erzählt Muhannad. Inzwischen hat er etliche Landsleute kennen gelernt, die es seiner Meinung nach noch viel schlimmer getroffen hat. "Einige waren richtig wohlhabend und in Deutschland stehen sie vor dem Nichts, und das mit 40, 50 Jahren." Sich in diesem Alter noch einmal eine neue Existenz aufzubauen - "schwierig", meint der Syrer.

Er kann jetzt immerhin durchstarten mit seiner Ausbildung, ist sich die IHK-Sprecherin sicher. "Die Basis ist gelegt. Jetzt kann er sich bewerben. Oder den nächsten Schritt machen und sich weiterbilden."