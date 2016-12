Lebensversicherungen werfen immer weniger ab

Mannheim. Im nächsten Jahr bekommen Kunden von Lebensversicherern weniger gut geschrieben. Die Überschussbeteiligung schrumpft weiter. Auch Kunden, die eine neue Police abschließen, müssen aufpassen: Der gesetzlich festgelegte Garantiezins liegt nur noch bei 0,9 Prozent. Folgend Fragen und Antworten dazu.

Lohnt es sich denn überhaupt, eine neue klassische Lebensversicherung abzuschließen?

Kerstin Becker-Eiselen, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Hamburg, muss nicht lange überlegen: "Nein, eindeutig nein", sagt sie. Becker-Eiselen nennt mehrere Gründe. Seit Jahren nimmt die Überschussbeteiligung ab, für Neukunden springt immer weniger raus. Die klassische Lebensversicherung ist für die Verbraucherschützerin unflexibel. "Nehmen wir das Beispiel eines jungen Menschen: Der bindet sich über 30 Jahre an ein Produkt und weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht", sagt sie. Zudem kritisiert die Expertin die relativ hohen Kosten.

Warum springt für Versicherte immer weniger raus?

Kaum ein deutscher Lebensversicherer kann sich den Folgen der Dauer-Niedrigzinsen noch entziehen. Die Anbieter haben Schwierigkeiten, mit Staatsanleihen und anderen sicheren Kapitalanlagen noch genügend Rendite zu erwirtschaften. Branchenprimus Allianz gab Anfang Dezember bekannt, die Überschussbeteiligung von 3,2 auf 2,9 Prozent zu senken. Die meisten Anbieter sind gefolgt.

Was steckt eigentlich hinter der Überschussbeteiligung?

Die Überschussbeteiligung gehört zur laufenden Verzinsung. Sie ist Teil der gesamten Verzinsung einer Lebensversicherung. Jedes Jahr legen die Gesellschaften die Höhe neu fest. Sie hängt vor allem davon ab, wie viel Geld die Versicherer mit ihren Kapitalanlagen erwirtschaften. Seit Jahren nimmt die Überschussbeteiligung ab. Im Jahr 2017 kommt keiner der größten Versicherer mit klassischen Produkten, die nicht für spezielle Berufsgruppen gedacht sind, über drei Prozent (siehe Tabelle).

Und was hat es mit dem Garantiezins auf sich?

Der Garantiezins ist wie die Überschussbeteiligung Teil der gesamten Verzinsung. Er legt fest, wie viel Versicherer ihren Kunden maximal versprechen dürfen. Den Wert bestimmt das Bundesfinanzministerium, dort zerbrechen sich Versicherungsmathematiker ("Aktuare") den Kopf darüber. 2017 liegt der Garantiezins bei 0,9 Prozent für neue Verträge. Seit Jahren bewegt sich der Wert nach unten (siehe Grafik). Zwischen 1994 und dem Jahr 2000 hatte er noch vier Prozent betragen. Der Begriff Garantiezins kann leicht in die Irre führen, weil er sich nicht auf den gesamten eingezahlten Betrag eines Kunden bezieht, sondern nur auf den Sparanteil - der übrig bleibt, wenn die Verwaltungskosten abgezogen sind.

Stimmt es, dass immer weniger klassische Lebensversicherungen angeboten werden?

Im Neugeschäft verkaufen viele Lebensversicherer inzwischen hauptsächlich Produkte ohne lebenslange Garantien, die das Eigenkapital weniger belasten und etwas höhere Renditen ermöglichen. Klassische Verträge machten nur noch zehn Prozent der jährlichen Abschlüsse aus, heißt es bei der Allianz. Einige Anbieter haben das Geschäft mit klassischen Policen sogar komplett eingestellt.

Was sagen Verbraucherschützer zu diesen neuen Policen?

"Das Risiko wird auf den Kunden abgewälzt", erklärt Expertin Becker-Eiselen. Zudem seien die Produkte so kompliziert, "dass kein Verbraucher auf der Welt sie versteht". Der Vorteil für die Versicherer liegt auf der Hand: Sie müssen die genaue Verzinsung für Kunden erst am Ende festlegen.

Wenn ich bereits eine Lebensversicherung habe: Soll ich sie kündigen?

Jahrzehntelang hatten Anbieter mit teilweise extrem hohen garantierten Zinsen gelockt. Für die meisten Versicherten, die damals eine Police abgeschlossen haben, sind diese Verträge auch heute noch ein gutes Geschäft. Auch wenn in Zeiten der allgemeinen Niedrigzinsen die Überschussbeteiligung sinkt - die hohen Garantiezinsen werden noch gutgeschrieben. Allerdings rät Verbraucherschützerin Becker-Eiselen dazu, die Kosten genau zu überprüfen und darauf zu achten, was unter dem Strich übrig bleibt. Ob sich eine Police auszahlt oder nicht, ist also eine Entscheidung im Einzelfall.

Was ist denn eine sinnvolle Alternative zur klassischen Lebensversicherung?

"Aufgrund der niedrigen Zinsen ist es sehr schwierig, eine Alternative zu benennen", erklärt Becker-Eiselen. Vorsorgen und sparen sei eine höchst individuelle Entscheidung: Wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen? Wie sieht meine Lebensplanung aus? Wie viel will ich wann sparen? Sicher ist: Es gibt nicht passende Produkt für alle. Die Hamburger Verbraucherschützerin rät grundsätzlich "zu einer guten Mischung". Damit meint sie eine klassische und vor allem sichere Anlageform wie Tages- oder Festgeld - verbunden mit risikoreicheren Produkten, um in der Niedrigzinsphase Rendite zu erwirtschaften. Becker-Eiselen denkt zum Beispiel an börsengehandelte Fonds (ETF), die Leitindizes wie den Deutschen Aktienindex (Dax) nachbilden. das