Liefertermine bleiben auf der Strecke

Mannheim. Vor allem die Transportbranche ist von den vielen Baustellen betroffen, die zurzeit den Verkehr in der Metropolregion stellenweise lahmlegen. "Eine Katastrophe", schimpft Thomas Beck, Geschäftsführer der Heidelberger Spedition Fritz Fels.

Auf allen Strecken, auf denen das Heidelberger Unternehmen unterwegs ist, stockt regelmäßig der Verkehr: "Auf der A 656 nach Mannheim genauso wie auf der A 6 in Richtung Sinsheim - in die Richtung ist das sowieso ein Fiasko", seufzt Beck. Die vielen Staus kosten gerade die Logistik-Firmen bares Geld. "Wir zahlen unseren Fahrern Stundenlöhne", berichtet er. Je länger die Brummis also unterwegs sind, desto teurer wird's. Bei Umzügen sind die Fritz-Fels-Mitarbeiter meist in einem 50-Kilometer-Radius unterwegs. "Bei Verspätungen rufen die Leute halt an und fragen, wo wir bleiben", berichtet Beck.

Das Unternehmen ist aber auch europaweit im Maschinentransport tätig. Und die Verkehrssituation stelle sich im gesamten Bundesgebiet kaum besser dar. Mittlerweile sieht Beck die Metropolregion sogar auf Platz drei der Katastrophenliste in Sachen Baustellen - direkt nach Stuttgart und den Nadelöhren in Nordrhein-Westfalen. "Wir versuchen, die Leute rechtzeitig loszuschicken" - für ihn die einzige Möglichkeit, Liefertermine einzuhalten.

Konflikt um Lenkzeiten

Auch Christian Klein, Niederlassungsleiter der Spedition Dachser in Mannheim-Friedrichsfeld, sieht den Gütertransport mittlerweile als "taffe Herausforderung". Sowohl die städtischen als auch die Sandhofer Rheinbrücken sind von Baustellen betroffen. Das mache den Verteil- und Abholverkehr in die Pfalz sehr schwierig. "Wir bringen einfach nicht mehr unsere Leistung", stellt Klein fest. Teilweise blieben Sendungen auf der Strecke, weil die verspäteten Lkw ihre Ladung nicht rechtzeitig weitergeben könnten. "Die Anschluss-Laster sind weggefahren", erläutert Klein.

Dazu komme, dass die Mitarbeiter ihre Lenkzeiten nicht überschreiten dürfen und ihre Ruhezeiten einhalten müssen. Nach zehn Stunden - einschließlich Beladen und Rangieren - müsse eine Pause eingelegt werden. Ganz egal, ob der Fahrer nun sein Ziel erreicht hat oder nicht.

Für Ärger sorgen die vielfältigen Behinderungen auch bei den Arbeitnehmern, die im Berufsverkehr zum Teil stundenlang unterwegs sind. Zwar beginne der Schichtbetrieb außerhalb der Stoßzeiten, heißt es beim Pharmakonzern Roche in Sandhofen. Wer mit dem Auto komme, sei oft trotzdem von der angespannten Situation betroffen. Wo es die Abläufe zuließen, biete Roche flexible Arbeitszeitmodelle an, sagte ein Sprecher. Auch bei der BASF könne Gleitzeit häufig Verspätungen auffangen, berichtete ein Sprecher. Die Mitarbeiter hätten sich aber auf die Staus eingestellt und würden entsprechend früher losfahren.

Dennoch: Für nicht akzeptabel hält Artin Adjemian, Geschäftsführer Handel, Verkehr und Dienstleistungsgewerbe bei der IHK Rhein-Neckar, die Situation auf den Straßen. "Die Koordination der Baustellen in der Region scheint offensichtlich nicht zu funktionieren." Zwar sei die IHK dankbar für jede Verbesserung der Infrastruktur. Allerdings müsse die regionale Abstimmung besser werden. Zumal in zwei bis drei Jahren die nächste Mammut-Baustelle eröffnet wird: "Als Generalprobe für den Rückbau der Hochstraße-Nord kann die derzeitige Situation nur als misslungen bezeichnet werden."