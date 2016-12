Linde auf dem Weg zur Spitze

München. Wolfgang Reitzle hat es wieder mal geschafft. Ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr zu Linde ist er als Aufsichtsratschef dabei, sein Meisterstück abzuliefern: Nächstes Jahr soll der Industriegase-Konzern mit dem US-Konkurrenten Praxair zusammengeführt und weltweit die Nummer eins der Branche werden. Und Reitzle wäre der oberste Kontrolleur.

Im Augenblick sind der Münchner und der US-Konzern auf Augenhöhe bei Gewinn und Börsenwert. Zusammen kämen sie auf 28 Milliarden Euro Umsatz und einen Börsenwert von 61 Milliarden Euro. Die Amerikaner sind Marktführer in Amerika, Linde ist stark in Europa und Asien sowie zudem im Anlagenbau und bei Medizingasen breiter aufgestellt. Sie könnten sich gut ergänzen und zusammen ihre globale Präsenz stärken, sagt Praxair-Chef Steve Angel. Als Vorstandschef würde er den neuen Konzern von der Praxair-Zentrale in den USA aus führen.

Für die Börse sieht es nach einem guten Deal aus. Einige Analysten rechnen wie die beiden Unternehmen selbst mit Synergien in der Größenordnung von einer Milliarde Euro. Der Aktienkurs von Linde ist seit Bekanntwerden der Fusionsgespräche kräftig gestiegen.

Bangen um Mitbestimmung Die Arbeitnehmer bei Linde sehen eine Fusion mit Praxair skeptisch. Der Konzernbetriebsratschef und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Dieter Katte sagte, der Sitz der neuen Gesellschaft und die Rechte der Arbeitnehmervertreter seien noch zu klären. "Hier sehen wir erhebliches Spannungspotenzial." Beschäftigte sorgen sich, ob die Mitbestimmung verloren geht und eine andere Firmenkultur Einzug hält. Katte betonte, dass der Beschluss zu den Eckpunkten einer Fusion "noch keine Zustimmung zu einer finalen Transaktion seitens der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat darstellt, sondern lediglich zu einer weiteren ergebnisoffenen Prüfung führt". dpa

Aber der Dax-Konzern ist im Moment in einer Schwächephase - eigentlich kein guter Moment für eine "Fusion unter Gleichen". Linde verdient gut mit Gasen, die die Industrie zum Schweißen und Bearbeiten von Metall braucht, mit Gasen zum Schockfrosten von Lebensmitteln und mit Medizingasen. Das Unternehmen baut aber auch Anlagen für die Petrochemie. Mit dem Verfall des Ölpreises haben die Kunden weniger bestellt. Im laufenden Jahr sind Umsatz und Gewinn dieser Sparte zweistellig gesunken.

Argwöhnische Investoren

Zwei Gewinnwarnungen und ein offener Machtkampf zwischen dem bisherigen Vorstandschef Wolfgang Büchele und seinem Finanzchef trugen weiter dazu bei, dass die Investoren Linde plötzlich argwöhnisch betrachteten. Bis 2014 hatte der heutige Chefkontrolleur Reitzle Linde glanzvoll geleitet. Der Mann, der als BMW-Entwicklungschef den X5 als ersten SUV auf den Markt brachte, dann bei Ford für Jaguar und Aston Martin zuständig war, die Fernsehmoderatorin Nina Ruge heiratete - er machte aus dem Gemischtwarenladen Linde eine Goldgrube.

In den elf Jahren als Vorstandschef verkaufte er die Gabelstapler-Sparte und machte die Firma mit der Übernahme des britischen Konkurrenten BOC zum Weltmarktführer für Industriegase. Der Umsatz stieg von 9 auf 15 Milliarden Euro, den Gewinn verdreifachte er auf 1,4 Milliarden Euro.

Inzwischen ist Reitzles Gefolgsmann Aldo Belloni Vorstandsvorsitzender, sind Büchele und sein Finanzchef abgelöst, die Fusion mit Praxair ist auf dem Weg. Aber es gibt noch ein paar Hürden. Nicht alle Investoren erwarten so große Synergien. Die Kartellbehörden könnten Linde und Praxair zwingen, Teile ihres Geschäfts abzugeben. Das könnte Konkurrenten stärken, sagen Analysten der Equinet-Bank. In der Vergangenheit gibt es Beispiele für wenig erfolgreiche Fusionen zwischen deutschen und US-Firmen. In Industriekreisen ist auch von einer De-facto-Übernahme durch Praxair die Rede: Eigentlich müsste den Linde-Aktionären deshalb eine Prämie, ein Aufschlag auf den Aktienpreis zustehen.

Die geplante Fusion sei von der Zustimmung der Aktionäre und der Kartellbehörden abhängig, teilten Linde und Praxair mit. Aber auch die Arbeitnehmer sind noch nicht ganz überzeugt. Linde hat den 8000 deutschen Beschäftigten eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2021 gegeben und will den angekündigten Stellenabbau reduzieren.

Offen ist zudem , was mit dem zyklisch schwankenden und weniger renditestarken Anlagenbau geschieht. Die Hälfte der 7000 Beschäftigten in dieser Linde-Sparte arbeitet in Pullach, Traunstein und Dresden. Der Verkauf der Sparte könnte dem neuen Konzern zwei Milliarden Euro in die Kasse bringen, schätzen Finanzanalysten.