Lkw-Branche überbietet sich mit Visionen

Hannover. Mit elektrischen, vernetzten und autonom fahrenden Lastwagen will die Truck-Branche ihre hart kalkulierende Kundschaft locken und sich unabhängiger von den üblichen Schwankungen im Geschäft machen. Zum gestrigen Auftakt der Nutzfahrzeugmesse IAA in Hannover überboten sich die Hersteller mit Ankündigungen zu Innovationen. So sollen Assistenzsysteme zur Bremsunterstützung, zum Abbiegen oder zu vorausschauender Wartung das Lkw-Fahren sicherer und günstiger machen.

Die große Vision der Branche ist und bleibt aber das autonome Fahren: Der Laster befördert seine Fracht selbsttätig, der Fahrer kümmert sich um anderes - oder wird gar nicht mehr gebraucht. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg: "Vollautomatisiertes Fahren wird man wohl zuerst in abgegrenzten Gebieten sehen, wie einem Hafengelände", sagte Matthias Wissmann, Chef des Branchenverbands VDA. "In einer hochkomplexen Situation einer Innenstadt wird man erst dann beginnen, wenn man absolut sicher weiß, dass die Systeme hundertprozentig funktionieren." Exemplare autonom fahrender Lastwagen gibt es auf der Messe nur wenige. Dafür zeige die Branche "ganz praktische Schritte vom teilautomatisierten zum hochautomatisierten Fahren", die schon vor 2025 gemacht werden könnten, so Wissmann.

Für die Endkunden der Lkw-Hersteller ist das ferne Zukunftsmusik. Einen Laster ohne Fahrer könne er sich nicht vorstellen, sagte Fritz Wallner, Vorsitzender des Berufskraftfahrer-Verbandes. "Von selbst geht die Ladung nicht drauf." Die Branche habe ganz andere Probleme: "Es wäre wichtiger, dass es Klimaanlagen ohne Aufpreis gibt - für die Hersteller sind das Peanuts." Viele Kollegen hätten im Sommer unter der Hitze gelitten, weil die Speditionen hier gespart hätten.

US-Geschäft stagniert

Für die Lkw-Bauer herrscht nicht nur Sonnenschein. Der Markt in Südamerika liegt darnieder, dem US-Geschäft geht die Puste aus. Europa dagegen glänzt mit zweistelligem Wachstum. Daimler-Trucks-Chef Wolfgang Bernhard (Bild) sagte, in Europa habe der Markt für Schwerlaster zwar zwischen Januar und Juli um 17 Prozent auf rund 180 000 Stück zugelegt. "Die Sorge ist, dass sich dieses Wachstum im zweiten Halbjahr nicht in der gleichen Weise fortsetzt." Es gebe mit dem beschlossenen EU-Austritt Großbritanniens und der Flüchtlingskrise viele Themen, die Kunden vorsichtiger machten. Spediteure und Fuhrparkbetreiber rechnen angesichts ihrer geringen Gewinnspanne von zwei bis drei Prozent vom Umsatz ohnehin mit spitzem Bleistift und prüfen genau, ob sie sich neue Nutzfahrzeuge kaufen. Droht der Konjunkturmotor zu stottern, wird die Anschaffung vertagt. Läuft die Wirtschaft schlecht, gibt es wenig Güter zu transportieren, und die Lkw-Hersteller leiden unter der Nachfrageflaute.

Daimler und Volvo profitieren davon, dass sie im - zuletzt lange boomenden und jetzt nachlassenden - US-Markt aktiv sind und so Schwankungen abpuffern können. Die Schwaben sind mit einem Anteil von gut 40 Prozent mit ihrer Marke "Freightliner" in den USA Marktführer. Nach Ansicht Bernhards werden sie das auch bleiben. rtr (Bild: dpa)