Lufthansa im Streik-Dilemma

Frankfurt. Die Lufthansa und ihre Piloten stecken in einem gewaltigen Dilemma. Mit ihrem Streik, der morgen auf Kurzstrecken fortgesetzt werden soll, versucht die Vereinigung Cockpit (VC), den größten Luftverkehrskonzern Europas von seiner Billig-Strategie abzubringen. Doch Konzernchef Carsten Spohr bleibt hart und erträgt lieber die 14. Streikrunde mit Millionenschaden, als dass er einlenkt. Lieber ein paar Tage ohne Lufthansa als in Zukunft ganz ohne Lufthansa, lautet sein Tenor.

Doch wie kann es bei derart verhärteten Fronten weitergehen? Lufthansa bringt immer wieder eine Schlichtung zum offiziellen Streikanlass der Pilotengehälter ins Spiel, auch wenn die Vorstellungen mit 2,5 und 22 Prozent Gehaltsteigerung sehr weit auseinanderliegen. Es sind aber noch eine ganze Reihe anderer Tarifthemen strittig, die in der Streikserie schon eine Rolle gespielt haben. Die VC hat bislang alle Schlichtungsvorschläge abgelehnt.

Zeit für umfassende Schlichtung

"Die Kompromisslosigkeit der VC macht einen einigermaßen ratlos", sagt Airline-Berater Heinrich Großbongardt. "Mit der Brechstange ist der Konflikt nicht zu lösen, sondern es braucht schon den guten Willen aller Beteiligten."

Luftverkehrsexperte Gerald Wissel sieht den Moment für eine umfassende Schlichtung gekommen. Wegen der heftigen Auseinandersetzungen müsse ein Schlichter aber erst einmal gegenseitiges Vertrauen auf beiden Seiten schaffen, die sich in der Vergangenheit misstrauisch belauert haben. Dabei müsse das Unternehmen die Sorgen und Ängste des fliegenden Personals ernstnehmen, mahnt Wissel. "Als Dienstleister muss Lufthansa ihr Personal mitnehmen, sonst stimmt das Produkt nicht mehr."

"Um Dampf aus der Sache zu nehmen, könnte es hilfreich sein, den Konflikt in handhabbare Einzelteile zu zerlegen und über Teilein-igungen wieder Vertrauen zu schaffen", sagt Großbongardt.

Genau vom Gegenteil ist der Luftverkehrs-Berater Benjamin Bierwirth überzeugt. Einzelthemen zu lösen, werde nicht zum Ziel führen, sagt der Frankfurter. Vielmehr müsse Lufthansa sondieren, unter welchen Bedingungen die VC gesprächsbereit sei und eine geeignete Person als Schlichter suchen. Nach eigenen Angaben hat die Airline bereits zwei konkrete Kandidaten an der Hand.

Einig sind sich die Experten in der Analyse der eigentlichen Streikziele der VC. "Der Konflikt dreht sich nur vordergründig um Zahlen. Kern bleibt die künftige Konzernstrategie", sagt Großbongardt.

Und urteilt: "Die Ära der Linien wie Lufthansa geht zu Ende und mündet im harten Wettbewerb der Billigflieger, der natürlich mit Sozialabbau für die Beschäftigten verbunden ist. Das will die VC für die Piloten verhindern. Aber hier setzen Ryanair und Easyjet die Standards." Zu Beginn des Arbeitskampfes hat die VC noch vergleichsweise offen kommuniziert, dass es ihr um Einfluss auf das künftige Geschäftsmodell geht, sie also Billigstrukturen in den Eurowings-Cockpits und Ausflaggungen verhindern will. Das war in der Vergangenheit gelungen, als die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings in den Konzerntarifvertrag (KTV) aufgenommen wurden. Doch spätestens in der 13. Streikrunde wendete sich das Blatt, als das Landesarbeitsgericht Hessen der VC vorhielt, für nicht tariffähige Ziele zu streiken, die in die Entscheidungsgewalt des Konzerns gehören.