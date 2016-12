Lufthansa und Etihad – Pakt der Rivalen

Die Lufthansa kooperiert künftig mit dem Konkurrenten Etihad vom arabischen Golf - ein überraschender Schritt. © dpa

Frankfurt. Völlig überraschend hat die Lufthansa gestern mit einem ihrer bislang schärfsten Konkurrenten vor allem im Verkehr nach Asien eine Zusammenarbeit vereinbart. Schon ab Januar bietet sie zusammen mit Etihad, der staatlichen Airline von Abu Dhabi, Flüge unter einer gemeinsamen Flugnummer an. Das gilt für Strecken zwischen Frankfurt und München nach Abu Dhabi sowie von Frankfurt nach Rio de Janeiro und Bogota.

Fest stand bislang nur, dass Lufthansa von Air Berlin, an der Etihad mit 29 Prozent beteiligt ist, 38 Flugzeuge mit Besatzungen least und an ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines für den Verkehr in Europa übernimmt. Zudem einigte sich die Lufthansa gestern mit der Piloten-Vereinigung Cockpit (VC) im Konflikt um die Vergütung auf eine Schlichtung. Pilotenstreiks sind damit zumindest bis Ende Januar vom Tisch.

Er freue sich auf die Partnerschaft mit Etihad, sagt Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Wir können uns vorstellen, unsere Zusammenarbeit in der Zukunft auf andere Bereiche auszuweiten." Auch James Hogan, Präsident von Etihad sieht die Vereinbarung als Beginn einer intensiveren Zusammenarbeit. Deutschland sei für Etihad ein strategisch wichtiger Schlüsselmarkt. "Die neue Beziehung zu Lufthansa ist der nächste Schritt in unserem Bekenntnis zum führenden europäischen Luftfahrtunternehmen", lobt Hogan die Lufthansa.

Eurowings-Gespräche beendet Der Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal bei der Lufthansa-Billigtochter Eurowings droht erneut zu eskalieren. Gespräche zwischen dem Unternehmen und den beiden Gewerkschaften ver.di und Ufo sind in der Nacht zu Freitag gescheitert. Konkrete Pläne für Streiks oder andere Aktionen nannte Ufo zunächst nicht. Die konkurrierenden Gewerkschaften wollten mit dem Unternehmen ein Abkommen schließen, das den rund 460 Flugbegleitern bei Eurowings einheitliche Tarifverträge ermöglichen sollte. dpa

Angebot ausgedünnt

Jahrelang hatten Lufthansa-Chefs über die Airlines vom arabischen Golf geschimpft, ihnen kräftige staatliche Unterstützung vorgehalten. Das zielte freilich vor allem auf Emirates aus Dubai, den schärfsten Konkurrenten von Etihad aus der Region. Lufthansa hatte in letzter Zeit sein Angebot in die Region ausgedünnt. Diese Schwäche wird jetzt nach Ansicht von Experten durch die so genannte Codeshare-Vereinbarung mit gemeinsamen Flugnummern mit Etihad ansatzweise behoben. Etihad betreibt derzeit 120 Jets und hat weitere 204 fest bestellt. Von Abu Dhabi werden weltweit 110 Ziele angeflogen.

Neben dieser wichtigen Vereinbarung ist die Lufthansa im Konflikt mit ihren Piloten ein Stück vorangekommen. Gestern einigte sie sich mit der Vereinigung Cockpit (VC) auf die Schlichtung im Streit um den Vergütungstarifvertrag. Bis Ende Januar soll sie abgeschlossen werden. Wer als Schlichter fungiert, teilten beide Seiten nicht mit. Es solle jetzt ungestört verhandelt werden. Beim Konflikt der Lufthansa mit den Flugbegleitern hat der frühere brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck im Sommer für eine Lösung gesorgt. Streiks der Piloten wird es bis Ende Januar nicht geben.

Die Piloten fordern für die Jahre 2012 bis 2016 eine Erhöhung der Gehälter um insgesamt 22 Prozent, die Lufthansa bietet insgesamt 4,4 Prozent und zusätzlich eine Einmalzahlung von 1,8 Monatsgehältern, was Lufthansa zufolge im Schnitt rund 20 000 Euro entsprechen würde. Seit 23. November hatten die Piloten an insgesamt sechs Tagen die Arbeit niedergelegt. 4450 Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge waren dadurch ausgefallen, 525 000 Passagiere waren betroffen.