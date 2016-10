Mannheimer Belegschaft hat gut zu tun

Mannheim. Während die Pkw-Sparte von Rekord zu Rekord fährt, macht das schwache Nutzfahrzeuggeschäft in Nordamerika dem Daimler-Konzern kräftig zu schaffen. Der Konzern senkte gestern seine Prognosen für Absatz und Umsatz.

Unter all den zweistelligen Rückgängen in der Quartalsbilanz von Daimler fallen die positiven Vorzeichen bei den für Standort Mannheim wichtigen Geschäften mit Lkw-Motoren und Bussen in Deutschland und Europa besonders auf. Während der Lkw-Absatz in Nord- und Südamerika sowie Asien in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um bis zu 20 Prozent wegbrach, wird für Europa ein Plus von 11 Prozent gemeldet. Bei Bussen zeigt sich ein ähnliches Bild für Südamerika, hier wird ein Minus von 24 Prozent ausgewiesen. In Deutschland legte der Absatz dagegen um 15 Prozent zu.

"Wir haben in Mannheim eine extrem gute Auslastung", sagte Daimler-Bus-Chef Hartmut Schick dieser Zeitung. Im gesamten Geschäftsjahr 2016 werde das Produktionsprogramm mit rund 2000 Bussen sogar um bis zu fünf Prozent über dem Vorjahresvolumen liegen. Zu Gesprächen über die Neuordnung der Produktion an den Standorten Mannheim, Holysov (Tschechien) und Neu-Ulm wollte sich Schick mit Verweis auf laufende Gespräche mit dem Betriebsrat nicht äußern.

Wie berichtet, sollen künftig Karosserien für Reisebusse nicht mehr in Mannheim, sondern in Holysov zusammengeschweißt und per Tauchlackierung mit einem Korrosionsschutz versehen werden. Was mit den frei werdenden Kapazitäten in Mannheim passiert, ist Thema der Gespräche.

Schick sagte gestern nur, dass "wir Mannheim sauber für die Zukunft aufstellen werden." Außerdem wolle man die deutschen Standorte stärken und zeigen, dass es möglich sei in Deutschland profitabel Busse bauen zu können und Marktführer zu bleiben. Bis zum Jahresende soll die Vereinbarung mit dem Betriebsrat stehen. In Westeuropa hat das Unternehmen im Bussektor einen Marktanteil von 32 Prozent, der Zweite komme auf die Hälfte, der Dritte im Markt auf ein Drittel. Nach Branchenangaben ist in Westeuropa Iveco die Nummer zwei gefolgt von MAN. In der Mannheimer Bussparte arbeiten rund 3300 Beschäftigte.

Der Mannheimer Betriebsratsvorsitzende Joachim Horner gab, ebenfalls mit Verweis auf die laufenden Gespräche, keinen Kommentar zu den Standortplänen ab. Er machte im Gespräch mit dieser Zeitung allerdings erneut deutlich, dass Veränderungen prinzipiell sozialverträglich für die Belegschaft vonstatten gehen müssen.

Kündigungen seien aus seiner Sicht ausgeschlossen. Über einen längeren Zeitraum könnten Mitarbeiter für andere Aufgaben qualifiziert werden.

Andreas Moch, Werkleiter in Mannheim für die Lkw-Motorenfertigung, sagte dieser Zeitung, dass die "Lage der weltweiten Nutzfahrzeugmärkte angespannt bleibt." Am Standort Mannheim (5100 Mitarbeiter) sei im dritten Quartal eine stabile Nachfrage nach Motoren und Komponenten zu verzeichnen gewesen. "Wir sind mit der aktuellen Auslastung unserer Produktion zufrieden", so Moch. Bis 2020 werden weitere 500 Millionen Euro in das Motorenwerk investiert (wir berichteten). "Das zeigt noch einmal deutlich, die wichtige Rolle des Werks in Mannheim und die hervorragende Zukunftsperspektive für den Standort".