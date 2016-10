Mannheimer Stadtspitze irritiert

Das Werk von Dentsply Sirona in Mannheim gehörte einst zum Friatec-Konzern. © Prosswitz

Mannheim. Die geplante Schließung des Mannheimer Standorts von Dentsply Sirona mit seinen 500 Beschäftigten hat für Irritationen im Rathaus der Quadratestadt gesorgt. Wie es am Dienstag aus dem Büro von Oberbürgermeister Peter Kurz hieß, habe es nach der Ankündigung des Medizintechnikunternehmens Ende vergangener Woche am Montag ein Gespräch zwischen Management und Oberbürgermeister gegeben. Die Entscheidung zur Verlagerung von Aktivitäten nach Bensheim in Südhessen und andere Dentsply-Sirona-Standorte sei nach Auskunft der Geschäftsleitung unabhängig vom Standort Mannheim gefallen, sondern ausschließlich auf Basis von strategischen Überlegungen und erhofften Synergieeffekten.

"Arbeitsplätze sichern"

"Dentsply Sirona hat hervorragende Bedingungen in Mannheim. Als Wirtschaftsstandort mit der Ausrichtung auf Medizintechnologie und mit einer leistungsfähigen Hochschule vor Ort hätte das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich arbeiten können", sagte Kurz auf Anfrage dieser Zeitung. Ob weitere Aktivitäten zur Rettung des Standorts geplant sind, blieb am Dienstag offen.

Für die Mannheimer Beschäftigten wird nach Angaben von Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch "eine sozialverträgliche Sicherung der Arbeitsplätze erwartet." Wegen der Ansiedlung neuer Betriebe auf dem bis 2018 schrittweise freiwerdenden Areal, das sich nicht im Eigentum der Stadt befinde, müsse das Gespräch gesucht werden.

Anfrage zur Erweiterung 2012

Noch vor vier Jahren hatte die Stadt von der damaligen Dentsply Friadent eine Flächenanfrage zur Errichtung eines neuen Bürogebäudes erhalten. Daraufhin seien geeignete städtische Flächen in Standortnähe angeboten beziehungsweise reserviert worden. Wenige Monate Später informierte das Unternehmen die Stadt, dass man den bis 2020 ersichtlichen Flächenbedarf auf dem bisherigen und angrenzenden Gelände decken werde. Zu keiner Zeit habe die Stadt einen Hinweis darauf erhalten, dass Überlegungen bestehen, den Standort Mannheim aufzulösen.

Dentsply Sirona hatte vergangene Woche angekündigt den Mannheimer Standort zu schließen. Für rund 300 Beschäftigte gibt es neue Arbeitsplätze in Bensheim sowie in Hanau östlich von Frankfurt. Für rund 100 Mitarbeiter dürfte ein Sozialplan verhandelt werden. Die berufliche Zukunft der übrigen Beschäftigten ist ungewiss.