Mannheimer Unternehmer angeklagt

Mannheim. Ein 68 Jahre alter Mannheimer Bauunternehmer und sein 48 Jahre alter Sohn sollen durch Schwarzarbeit Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von mindestens 2,65 Millionen Euro nicht abgeführt haben. Wegen des Verdachts der Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen in 72 Fällen und der Urkundenfälschung in 36 Fällen der Beihilfe dazu hat die Staatsanwaltschaft Mannheim daher Anklage bei der Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts erhoben. Das teilte die Justizbehörde gestern mit.

Die Vorwürfe erstrecken sich auf die Jahre 2006 bis 2011. Um die Zahlungen zu verschleiern, sollen die Angeschuldigten sich für die Buchhaltung Scheinrechnungen über die Bezahlung von Subunternehmern von Firmen aus Italien beschafft beziehungsweise diese selbst ausgestellt haben. Bei den Schwarzarbeiten ging es nach Angaben von Erster Staatsanwalt Peter Lintz um sogenannte Eisenflechtertätigkeiten für den Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Mannheim, Ludwigshafen, Frankenthal und Karlsruhe. mir