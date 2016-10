Mega-Fabrik im mexikanischen Niemandsland

Ein Audi Q5 schwebt während der Eröffnungsfeier des Werks im mexikanischen San José Chiapa auf die Bühne. © audi

San José Chiapa. Rafael Morenjo Valle ist ein ehrgeiziger, aber durchaus auch umstrittener christdemokratisch-konservativer Politiker. Als Gouverneur des mexikanischen Bundesstaats Puebla genügt es ihm nicht, in der gleichnamigen Hauptstadt ein leuchtendes Riesenrad nach dem Vorbild des "London Millennium" als Denkmal zu hinterlassen. Dieser Tage feierte Morenjo Valle einen Jahrhunderterfolg: Im Staat Puebla steht jetzt das modernste Automobilwerk auf amerikanischem Boden. Und das erste mit Premium-Anspruch.

In Wolfsburg und Ingolstadt konnte der 48-jährige "Governador" die VW- und Audi-Chefs tatsächlich davon überzeugen, das geplante neue Werk mitten im Niemandsland, etwa 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt entfernt, zu errichten. Als Audi-Chef Rupert Stadler zum ersten Mal im Hubschrauber über die 2400 Meter hoch gelegene, staubige Ödnis flog, fragte er: "Wann kommt denn da was?" Am Rande der Eröffnungsfeier am Wochenende flachste er dann: "Und es kam auch nix."

Dank Audi ins Präsidentenamt?

Mexikos Autoindustrie Die Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Branchen in Mexiko. Der Sektor erwirtschaftete zuletzt umgerechnet 46,6 Milliarden Euro und trug drei Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Mit etwa 900 000 Beschäftigten sind die Autobauer und Zulieferer auch wichtige Arbeitgeber. Mexiko ist der siebtgrößte Automobilstandort der Welt. Im vergangenen Jahr wurden 3,4 Millionen Fahrzeuge gefertigt, die meisten für den Export. Bis 2020 will Mexiko pro Jahr fünf Millionen Autos bauen und damit in die Top Fünf aufsteigen. Fast alle großen Autobauer unterhalten Werke in Mexiko. Volkswagen betreibt in Puebla seine zweitgrößte Fabrik weltweit. Auch Nissan, General Motors, Chrysler, Ford, Honda und Toyota sind in Mexiko vertreten. dpa

Das hat sich mittlerweile geändert. Auf 200 Hektar erstreckt sich eine in Audi-Grau gehaltene Fabrik - als ob ein riesiges Raumschiff gelandet wäre. Es entstanden eine Schnellstraße als Zubringer, ein Schienenanschluss, ein beachtlicher Zuliefererpark, ein Trainingszentrum und eine Klinik. Die nur drei Jahre, in der das eine Milliarde Euro teure Werk aus dem Boden gestampft wurde, gelten als rekordverdächtig. Beschleunigt wurde das Projekt, weil man zuvor in Deutschland die Fabrik virtuell geplant und bereits in Betrieb genommen hatte.

Gouverneur Morenjo Valle platzte fast vor Stolz, als er zur Eröffnung die Folgen der Audi-Investition für seinen Bundesstaat beschrieb, die für den Politiker tatsächlich einem Sechser im Lotto gleicht. Morenjos Amtszeit endet im kommenden Jahr, dann greift nach dem mexikanischen Präsidentenamt. Da zeugen 4200 gut bezahlte, hoch qualifizierte neue Jobs im Audi-Werk und weitere mindestens 15 000 neue Arbeitsplätze im Umfeld von Macherqualitäten. Schon sei 1967 produziert Volkswagen Puebla, zunächst - wie sollte es anders sein - der Käfer, der auch heute noch in der modernisierten Version die Bänder verlässt. Wie dramatisch sich die Zeiten verändert haben, zeigt ein Vergleich: Damals schraubten etwas mehr als 5000 VW-Beschäftigte im Jahr 17 000 Käfer zusammen. Ab Frühsommer 2017 werden in San José Chiapa 4200 Audi-Mitarbeiter pro Jahr 150 000 Fahrzeuge Kompakt-SUV Q5 montieren, der sich technisch vom Käfer in etwa so unterscheidet wie ein Wählscheibentelefon vom Smartphone.

Während in den 60er Jahren der Meister notfalls noch mit dem Hammer nachhalf, wachen heute zwei Dutzend Mitarbeiter in einem zentralen "Leitstand" über die Produktion. Über Sensoren und Bildschirme haben sie jedes einzelne Fahrzeug und jede Teilelieferung im Blick und merken sofort, wenn irgendetwas aus dem Ruder zu laufen droht.

Doch warum baut Audi mit enormem finanziellen Aufwand eine Fabrik im Nirgendwo, fast 10 000 Kilometer von Deutschland entfernt? Aus rein wohltätigen Gründen, hätte man nach den salbungsvollen Worten der Eröffnungsfeier beinahe glauben können. Doch die Investition bietet handfeste finanzielle Vorteile und hervorragende Perspektiven: Während eine Arbeitsstunde in Deutschland mit zwischen 45 und 50 Euro zu Buche schlägt und in den USA mit knapp 40 Euro auch nicht viel billiger ist, unterbieten die mexikanischen Löhne mit acht bis zehn Euro sogar die chinesischen.

Zollfreie Exporte

Zudem hat Mexiko mit mehr als 40 Staaten Freihandelsabkommen unterzeichnet, was zollfreie Exporte besonders auf die interessanten Absatzmärkte in Nord- und Südamerika erlaubt. Bei den Kosten für Grundstück und Erschließung, so darf man vermuten, ist der Governador den Ingolstädtern erheblich entgegengekommen.

Im Gegenzug musste Audi erhebliche Anstrengungen für die Ausbildung der mexikanischen Mitarbeiter unternehmen Denn die Fabrik der VW-Tochter ist - so wurde immer wieder betont - das erste "Premium"-Automobilwerk in Mexiko. Den Fahrzeugen aus San José Chiapa dürfe man nicht anmerken, dass sie nicht aus Ingolstadt oder Neckarsulm, sondern aus Mittelamerika kommen. Und die Mexikaner sind begierig, zu bewiesen, dass sie auch "Premium" können.

Die wenigsten Q5 "Made in Mexico"freilich werden im Land bleiben. In diesem Jahr wird Audi dort gerade einmal 15 000 Fahrzeuge absetzen, darunter lediglich 1500 des Modells Q5. 99 Prozent der Produktion werden über den Hafen Veracruz in alle Welt verschickt - die meisten nach Europa und Nordamerika.