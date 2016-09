„Mein Mandant ist kein Rechter“

Mannheim. "Wir nehmen die Berufung zurück": In der Auseinandersetzung um die Kündigung eines ihrer Zugführer hat der Arbeitgeber, die DB Regio AG, nach der mündlichen Erörterung vor dem Landesarbeitsgericht in Mannheim die Berufung gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Heidelberg zurückgezogen. Damit wird der 38-jährige gebürtige Pole mit deutscher Staatsangehörigkeit von der Deutschen Bahn weiterbeschäftigt.

Tränen der Erleichterung gab es bei dem in Heidelberg lebenden Mann und seiner im Zuschauerraum sitzenden Ehefrau, als die Verteidigerin der Bahn nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung die Rücknahme verkündete.

Gegenstand des Verfahrens war die Kündigung durch die Bahn, weil der Zugführer auf Facebook das Bild des Eingangstores des Konzentrationslagers Auschwitz mit dem Schriftzug "Arbeit macht frei" gepostet hatte. Auf dem Foto war eine Textzeile mit der Aussage, dass Polen für die Aufnahme von Flüchtlingen bereit sei. Daneben befand sich ein Foto des Zugführers in Uniform vor einem Zug der Bahn und in seinen Steckbrief die Angabe, dass er dort beschäftigt sei.

Zum Thema Mitarbeiter kann bei Bahn bleiben

Diesen Umstand hatte die Bahn zum Anlass genommen, dem Mann zu kündigen. Dagegen hatte dieser vor dem Arbeitsgericht Heidelberg geklagt. In erster Instanz wurde im Februar die Kündigung für unwirksam erklärt. Zwar liege in dem Verhalten des Zugführers eine Pflichtverletzung vor, begründete das Gericht.

Die vom geschichtlichen Kontext losgelöste Verwendung des Eingangstors von Auschwitz oder des Satzes "Arbeit macht frei" sei in Deutschland tabuüberschreitend und mute in Verbindung mit Flüchtlingen menschenverachtend an. Dass es sich, wie der Kläger ausführte, dabei um Satire gehandelt habe, sei objektiv nicht erkennbar. Aber er habe sich vor der Kündigung entschuldigt und das Foto auf Facebook gelöscht. Zudem habe er sich während seiner 14-jährigen Dienstzeit nichts zuschulden kommen lassen.

Bild war 17 Tage online

Die DB Regio AG legte Berufung gegen das Urteil ein. Während der gestrigen Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht betonte die Rechtsanwältin der Bahn, dass es darauf ankäme, wie Dritte das Bild verstehen könnten. Ein Kontext zur Satire fehle und über den Steckbrief des Zugführers sei ein Bezug zur Arbeitgeberin herzustellen. "Und die Deutsche Bahn duldet so etwas nicht."

Das Foto des Klägers mit dem Text sei mindestens 17 Tage online und damit für eine breite Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Man müsse doch auch in Erwägung ziehen, dass es sich angesichts der Flüchtlingspolitik Polens um Satire handle, nach dem Motto "Wir wollen die nicht hier haben", entgegnete der Anwalt des Klägers und unterstrich: "Mein Mandant ist kein Rechter."

Nachdem auch die Vorsitzende Richterin von einer Interessensabwägung ausging und auf die Fachliteratur zur Gesetzgebung verwies, die ein Augenmerk darauf lege, ob bei einer Veröffentlichung auf Facebook ein Bezug zu etwas hergestellt und weitertransportiert werde, meinte sie, es sei durchaus ein Fall für eine Abmahnung, schlug aber vor, sich auf eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu einigen.

Unterstützung erhielt der Zugführer auch von zahlreichen Kollegen, die zur Verhandlung zum Landesarbeitsbericht gekommen waren. "Er ist bei uns sehr beliebt", war der Tenor.