Merkel widerspricht Wirtschaftsweisen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Kritik der Wirtschaftsweisen an mangelnden Reformen der schwarz-roten Koalition zurückgewiesen. "Für uns ist immer Zeit für Reformen", sagte Merkel gestern bei der Entgegennahme des Jahresgutachtens der Regierungsberater. Bei der Beurteilung von Reformen gebe es sicher Differenzen zwischen Ökonomen und der Politik. Eine "gewisse Reibung konstruktiver Art" sei aber nötig.

Auch Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach von einer erfolgreichen Politik der Regierung und verwies darauf, dass sich die deutsche Wirtschaft in guter Verfassung befinde. Die Gewerkschaft ver.di nannte die Forderungen der Ökonomen "ein Dokument reinster Ideologieproduktion" sowie "krude Empfehlungen" und forderte die Politik auf, diese zu ignorieren.

In ihrem Jahresgutachten mit dem Titel "Zeit für Reformen" werfen die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung schwere Versäumnisse vor und fordern dringend Reformen. "Statt sich auf den Erfolgen früherer Reformen, wie der Agenda 2010, auszuruhen oder sie sogar zu verwässern, sollte die Politik notwendige Reformen entschlossen umsetzen", schreiben die fünf Regierungsberater in dem mehr als 500 Seiten dicken Gutachten. "Deutschland weist für die laufende Legislaturperiode eine enttäuschende Reformbilanz aus."

Die Wirtschaftsweisen kritisieren unter anderem das Rentenpaket der Koalition. Das gesetzliche Renteneintrittsalter sollte erhöht und an die künftige Lebenserwartung gekoppelt werden. Diskutiert wird eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 69 Jahre im Jahr 2060. Aktuell steigt es bis 2029 auf 67 Jahre.

Steueraufkommen wächst

Die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ist aus Sicht der Weisen im vergangenen Jahrzehnt weitgehend unverändert geblieben. Ein flexibler Arbeitsmarkt mit einer hohen Qualifikation der Arbeitnehmer sei am besten geeignet, um wirtschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Mit einem verpflichtenden Vorschuljahr soll die Chancengerechtigkeit verbessert werden. Eine Vermögensteuer lehnen die Wirtschaftsweisen ab.

Bund, Länder und Kommunen müssen sich unterdessen in den nächsten Jahren auf weniger üppige Zusatzeinnahmen bei den Steuern einstellen. Das Steueraufkommen dürfte zwar auch in den kommenden Jahren von Rekord zu Rekord zulegen. Experten gehen aber davon aus, dass das Plus kaum stärker ausfällt als bisher erwartet, wie zu Beginn der Steuerschätzung gestern in Nürnberg deutlich wurde.

Für das laufende Jahr zeichnen sich allerdings nochmals Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ab. In den Folgejahren dürfte es dann nur noch geringfügige Veränderungen gegenüber bisherigen Prognosen geben. Für die Jahre 2018 bis 2020 dürften die Zahlen etwa bestätigt werden, heiß es beim Arbeitskreis Steuerschätzung. dpa