Mietpreisbremse oft ignoriert

Berlin. Viele Hausbesitzer lassen sich von der neuen Mietpreisbremse anscheinend nicht beeindrucken. Das legen zwei voneinander unabhängige Untersuchungen des Deutschen Mieterbundes (DMB) nahe. Die Experten werteten dafür die Angebote des größten Immobilienportals im Internet im Hamburg, München, Berlin und Frankfurt aus.

"Zwischen 66,5 Prozent und 94,8 Prozent aller Angebote lagen über der Obergrenze der Mietpreisbremse", sagt DMB-Chef Lukas Siebenkotten. Das bedeutet, dass diese Vermieter mit ihrer Forderung um mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. "Das gilt insbesondere für private Vermieter und private Wohnungsunternehmen", erläutert Siebenkotten.

Das Institut RegioKontext hat für den DMB seit Inkraftreten der Bremse 2015 mehr als 100 000 Datensätze ausgewertet. Ausgeschlossen wurden dabei Neubauten und frisch modernisierte Wohnungen, für die die Mietpreisbremse nicht gilt. Ob die Vermieter tatsächlich gegen die geltenden Regeln verstoßen, lässt sich allerdings nicht nachweisen, weil die Höhe des vom letzten Mieter bezahlten Zinses nicht bekannt ist. Siebenkotten hält die Daten dennoch für aussagekräftig. Bei mehr als 100 Bewerbern würden die Angebotsmieten auch den dann tatsächlich vereinbarten entsprechen, versichert der DMB-Direktor.

Zu Nachbesserungen bereit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ist zu einer Nachbesserung des Gesetzes zur Mietpreisbremse bereit. Maas will mit dem anstehenden zweiten Teil der Mietrechtsreform eine Auskunftspflicht für die Vermieter über die Vormiete einführen. Sein Vorschlag ist momentan in der Ressortabstimmung mit anderen Ministerien. Wann der Entwurf von der Bundesregierung beschlossen wird, ist noch offen.

In mehr als 100 000 Fällen überschritten die Angebote die Obergrenze des Mietspiegels um bis zu 4,47 Euro pro Quadratmeter. Lediglich bei den städtischen Wohnungsunternehmen fanden RegioKontext Offerten, die sich an der geltenden Rechtslage orientieren. Die Experten räumen auch eine Schwäche der Untersuchung ein.

Vermittlung durch Privatkontakte

Viele Wohnungen wechseln durch persönliche Kontakte außerhalb der Anzeigenportale den Mieter. Hierzu hat das Institut keine Erkenntnisse. In der Regel sind die Mietsteigerungen in diesen Fällen aber wohl nicht so hoch wie bei den Internetangeboten.

"Nachschärfungen bei der Mietpreisbremse sind notwendig", stellt Siebenkotten fest. Der Mieterbund drängt auf eine Reform der Reform noch vor der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Der DMB will vor allem eine Auskunftspflicht einführen. Danach sollen die Wohnungseigentümer den neuen Mietern mitteilen, wie viel die Wohnung bisher kostete. Übermäßige Steigerungen sollen dann begründet werden. Auch will der Verband erreichen, dass Vermieter zuviel kassierte Miete zurückzahlen müssen. Die geltende Regelung sieht lediglich eine Korrektur der Miete ab dem Zeitpunkt vor, an dem Mieter die Miethöhe erfolgreich monierten.

Für die Mieter selbst spielt die Bremse anscheinend keine große Rolle. Zumindest ist es selten Thema in den Beratungen der Mietervereine. Das erklärt sich der Mieterbund mit der Scheu der Mieter, sich mit dem Wohnungseigentümer auseinanderzusetzen.

Deren Verband Haus und Grund lehnt eine Verschärfung der Mietpreisbremse ab. "Wir sind für die Abschaffung", sagt Sprecher Alexander Wiech. Die Politik sollte sich auf den Bau neuer, preiswerter Wohnungen konzentrieren. Die Studie des Mieterbundes sieht Wiech aufgrund der fehlenden Kenntnisse über die jeweiligen Vormieten skeptisch. Man könne daraus keine Aussage über Verstöße gegen die Regelung ableiten.