Milliarden-Plan fürs Verkehrsnetz

Berlin. Straßen, Schienen und Wasserwege in ganz Deutschland sollen in den kommenden Jahren mit mehr als 270 Milliarden Euro in Schuss gehalten und ausgebaut werden. Sanierungen bekommen generell Vorrang vor neuen Projekten. Ein Schwerpunkt soll die Beseitigung überregional wichtiger Engpässe und Staustrecken sein. Das sieht der neue Bundesverkehrswegeplan bis 2030 vor, den der Bundestag gestern mit den Stimmen der großen Koalition verabschiedet hat.

Für den neuen Plan wurden mehr als 2000 Vorhaben angemeldet und nach Kosten, Nutzen und Umweltfolgen bewertet. Daraus resultieren nun gut 1000 Projekte des "vordringlichen Bedarfs", die bis 2030 finanzierbar sein sollen. In der Region gehören beispielsweise der sechsspurige Ausbau der Autobahnen A5 (zwischen den Autobahnkreuzen Heidelberg und Walldorf) und A6 (zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim) dazu. Mit Abstand wichtigstes aufgenommenes Projekt ist aber die über vier Milliarden Euro teure Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. Was den Verlauf angeht, sind aber noch viele Fragen offen. Am Dienstag wird deshalb erstmals ein Beteiligungsforum tagen, zu dem die Bahn rund 100 Vertreter von Politik und Wirtschaft sowie zahlreichen Verbänden und Bürgerinitiativen.

Die Hälfte aller Mittel ist für Bundesstraßen und Autobahnen vorgesehen, 40 Prozent gehen an Bahnprojekte, der Rest an Flüsse. Die Opposition kritisierte, das Konzept setze zu sehr auf den Straßenbau. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, der Plan stärke nach Jahren des Verschleißes Infrastruktur und Mobilität, die Deutschland stark machten. dpa/mk