Mitarbeiter kann bei Bahn bleiben

Mannheim. Im Streit um die Kündigung eines Mitarbeiters wegen eines im Internet veröffentlichten Auschwitz-Fotos hat die Deutsche Bahn ihre Berufung zurückgezogen. Sie akzeptierte damit ein Urteil des Arbeitsgerichts Heidelberg, gegen das sie zunächst Berufung eingelegt hatte. Die Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht in Mannheim deutete am Freitag bei der Berufungsverhandlung an, dass ein solches Foto nicht die Kündigung eines langjährigen Mitarbeiters rechtfertige.

Mit Tränen in den Augen nahm der 38-jährige gebürtige Pole die Entscheidung der Bahn auf. Er hatte auf Facebook ein Foto mit dem Eingangstor des Konzentrationslagers in Auschwitz und der Unterschrift "Polen ist bereit für die Flüchtlingsaufnahme" gezeigt.

Die Bahn hielt den Post für untragbar. Der Mitarbeiter betonte am Freitag über seinen Anwalt nochmals, der Post sei als Satire gemeint gewesen. (dpa/bh/mik)