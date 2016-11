Mitarbeiter unter Schock

Freudenberg ist der größte Arbeitgeber in Weinheim. Der Betriebsrat will um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen.

Weinheim. "Immer so kurz vor Weihnachten - das ist für die Betroffenen besonders bitter." Bernd Egner, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats beim Mischkonzern Freudenberg, will um jeden der 230 Arbeitsplätze kämpfen, die im kommenden Jahr am Stammsitz in Weinheim abgebaut werden sollen. Betroffen sind nach einer Mitteilung des Unternehmens drei Bereiche aus dem Geschäftsfeld Vliesstoffe und Filtration.

Lager nicht mehr zeitgemäß

So soll die Vliesstoff-Logistik (Freudenberg Performance Materials Logistics) in Weinheim aufgegeben werden. Davon wären 110 der 180 Beschäftigten betroffen. Das Hochregallager sei nicht mehr zeitgemäß, da die Industrie ihre Logistik in den vergangenen Jahren umgestellt habe. Auch die Kosten für Logistikdienstleistungen seien nicht mehr wettbewerbsfähig, begründet das Unternehmen seine Pläne. Wie viele Jobs genau wegfallen werden, stehe noch nicht fest. Das Schneidzentrum, in dem Vliesstoffe für Kunden zugeschnitten werden, solle möglichst erhalten bleiben.

Die Reaktion des Betriebsrates kommt prompt: "Die Schließung ist aus unserer Sicht vollkommen unnötig, da es sich hauptsächlich um hausgemachte Probleme handelt." Die sinkende Nachfrage könne auch durch Regelungen mit "rentennahen Mitarbeitern" gelöst und die Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen verbessert werden, sagt Betriebsratschef Christian Schütz. Stattdessen bevorzuge das Unternehmen aber "wieder einmal die einfachste Lösung", nämlich den Stellenabbau.

Ähnlich verärgert reagiert Helmut Kristen, Betriebsratsvorsitzender bei Freudenberg Filtration Technologies, auf die Ankündigung des Arbeitgebers, die Produktion von zwei Filtern für industrielle Anwendungen (Kassetten- und Patronenfilter) nach Osteuropa zu verlegen. Die Stimmung bei den Mitarbeitern beschreibt Kristen mit einem Wort: "Schockstarre."

Denn damit würden in diesem Bereich in Weinheim 50 bis 60 von 338 Jobs verloren gehen. Der Betriebsrat spricht sogar von 70, weil er befristete Verträge mit einrechnet. "Die Ankündigung kommt für uns völlig überraschend", sagt Kristen. "Bisher hieß es immer, wir schreiben schwarze Zahlen." Doch das Unternehmen argumentiert, dass diese beiden Filtertypen wegen der geringen Bestellmengen und "lohnintensiver Handarbeit" in Weinheim nicht mehr wettbewerbsfähig produziert werden könnten. Allerdings signalisierte das Unternehmen ausdrücklich seine Gesprächsbereitschaft: "Jetzt starten die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern, um die geplanten Maßnahmen zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten." Außerdem soll die Produktion von Filtermatten und Taschenfiltern in Weinheim bleiben.

"Wir werden jetzt erst einmal Informationen sammeln; dazu haben wir auch einen Sachverständigen eingeschaltet", berichtet Kristen. Er rechne damit, dass Mitte Januar die Gespräche mit der Geschäftsführung beginnen. Bis dahin werde man Vorschläge erarbeiten, damit die Produktion in Weinheim bleiben könne. Schließlich sei "Made in Germany" bei den Industriefiltern ein wichtiges Verkaufsargument.

Der dritte Bereich, bei dem in Weinheim ein Jobabbau droht, ist Freudenberg Performance Materials Apparal, der Einlagevliesstoffe für die Bekleidungsindustrie herstellt. Dort sind nach Unternehmensangaben Anpassungen geplant, um flexibler auf die sich rasant ändernden Strukturen in der Mode- und Bekleidungsindustrie reagieren zu können. Voraussichtlich 50 der insgesamt 260 Stellen wären betroffen.