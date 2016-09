Nächste Runde der Gelita-Fehde

Mannheim/Eberbach. Der heftige Streit der Eigentümerfamilien des Eberbacher Gelatine-Konzerns Gelita wird nach Informationen dieser Zeitung fortgesetzt vor dem Oberlandesgericht in Karlsruhe. Ein vom Minderheitsaktionär Peter Koepff und Familie berufener "besonderer Vertreter" hatte vor dem Landgericht Heidelberg gegen den Gelita-Vorstand geklagt und verloren. Nun geht es dem Vernehmen nach in die Berufung.

Streit um Scherer-Verkauf

Der Vorwurf: Die Manager sollen die Beteiligung am Unternehmen R.P. Scherer, einem Hersteller von Gelatinekapseln für die Pharmaindustrie, im Jahr 2012 zu billig (43 statt 80 Millionen Euro) verkauft haben. Daher müssten sie Schadenersatz zahlen. Nach dem Scherer-Verkauf sei dann eine sogenannte Superdividende ausgeschüttet worden, mit der Philipp Koepff (der Neffe von Peter Koepff) weitere Aktien von Familienmitgliedern kaufte und so zum Mehrheitsaktionär aufstieg. Es folgte ein seither heftiger Streit der Familienaktionäre in mehreren Gerichtsverfahren. Die Minderheitsaktionäre vermuten, dass Scherer nur verkauft worden sei, um mit dem Erlös Philipp Koepff zur Gelita-Mehrheit zu verhelfen. Der Vorstand habe auf Druck des Mehrheitsaktionärs Philipp Koepff Scherer verkauft.

Der „besondere Vertreter“ Ein "besonderer Vertreter" ist in einer Aktiengesellschaft ein von der Hauptversammlung gemäß Paragraf 147 Aktiengesetz bestelltes Sonderorgan zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen. Mit dem besonderen Vertreter kann die Hauptversammlung dem Vorstand und auch dem Aufsichtsrat die Vertretungsmacht entziehen. Das gilt aber nur für ihm zugewiesene Bereiche. Blockieren Vorstand und Aufsichtsrat die Informationsrechte des "besonderen Vertreters", kann er diese gerichtlich durchsetzen.

Ende August hatte das Landgericht Heidelberg die Klage gegen den Gelita-Vorstand zwar als zulässig, aber als nicht begründet abgewiesen. Gelita-Vorstandschef Franz Josef Konert und sein Vorstandskollege Klaus Hanke "haben (mit dem Scherer-Verkauf) eine unternehmerische Entscheidung getroffen", heißt es in der Urteilsbegründung. Interessen des Mehrheitsaktionärs seien nicht verfolgt worden.

Dagegen will der "besondere Vertreter" nach Informationen dieser Zeitung in einem Berufungsverfahren vorgehen. In der Vergangenheit hatte er in Nebenverfahren geklagt, weil das Unternehmen von ihm angeforderte Dokumente im Zusammenhang mit dem Scherer-Verkauf nicht oder nur stückchenweise an ihn herausgegeben haben soll. Jetzt sieht er sich für das Berufungsverfahren offenbar besser gerüstet als in dem Heidelberger Verfahren.

In der Berufung müsste er allerdings gewichtige Argumente vorbringen. Denn in der Urteilsbegründung aus Heidelberg blitzte er laut Urteilsbegründung in vielen Fällen ab. In dem Schriftstück heißt es: "Die Kammer hat die nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsätze vor der Entscheidung zur Kenntnis genommen und gewürdigt. Sie geben ihr keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. "In einem Strafprozess würde man von einem Freispruch erster Klasse sprechen", sagte Gelita-Vorstandschef Konert zu dem Urteil.

Und es gibt noch eine weitere Notwendigkeit für gute Argumente in der Berufung. Denn sollte der "besondere Vertreter" diese nicht zur Hand haben, dann könnte wiederum das Unternehmen gegen ihn klagen. Er hätte dann, angesichts des recht eindeutigen Heidelberger Urteils, leichtfertig Geld des Unternehmens ausgegeben. Dafür könnte er dann in Form einer Schadenersatzklage haftbar gemacht werden. Denn die Anwaltsrechnungen zahlt in der Regel das Unternehmen, einmal für die Verteidiger seines Managements, aber auch die für den "besonderen Vertreter".

Gelita-Chef Konert bat die Familiengesellschafter erneut, ihren Streit beizulegen. Der Betriebsrat hatte letztes Jahr die Aktionäre ebenfalls zum Friedensschluss ermahnt. Gelita entwickelt sich nach Konerts Angaben gut, umso mehr herrsche Unverständnis darüber, wie man sich im Kreis der Aktionäre verhalte, sagte er gestern dieser Zeitung.