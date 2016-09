Neue Details bringen Bosch unter Druck

San Francisco/Stuttgart. Der Autozulieferer Bosch gerät wegen seiner Verwicklung in den VW-Dieselskandal stärker unter Druck. Eine Klageschrift aus den USA gibt Aufschluss über die genauen Vorwürfe.

Was hat Bosch an VW geliefert?

2015 kam der VW-Abgasskandal ans Licht. Bosch hat damals die Lieferung von "Komponenten für den Antriebsstrang und für die Abgasnachbehandlung" eingeräumt - also Software, die von VW für die Manipulationen genutzt wurde. Ein Schuldeingeständnis gab es nicht.

Was sind die konkreten Vorwürfe an Bosch?

Vor einem Gericht in San Francisco wollen Anwälte im Namen von US-Bürgern, die im VW-Dieselskandal geschädigt wurden, Schadenersatz durchsetzen. Aus ihrer Sicht war Bosch nicht bloß ein Lieferant, der von den mit seinem Produkt begangenen Betrügereien nichts wusste. Im Gegenteil: Der Technologiekonzern habe mit den Wolfsburgern "Hand in Hand" zusammengearbeitet und sich damit ebenfalls des massenhaften Betrugs schuldig gemacht. Bosch sei "ein wissender und aktiver Teilnehmer in einer jahrzehntelangen Unternehmung gewesen, um US-Konsumenten zu betrügen", heißt es in der Klageschrift.

Was sind die Begründungen der Vorwürfe?

Ein Beispiel: In einem Brief habe Bosch 2008 seinen Kunden VW darum gebeten, ihn explizit von etwaigen Haftungsansprüchen bei Verwendung der Software freizustellen - weil die Nutzung laut US-Recht verboten sei. Obgleich VW sich geweigert habe, die Übernahme etwaiger Haftungsansprüche zuzusichern, habe Bosch sieben Jahre lang weiter mit VW zusammengearbeitet und die mit dem Codenamen "Akustikfunktion" bezeichnete Betrugssoftware weiterentwickelt. VW habe die Software nicht ohne Wissen des Zulieferers verändern können, sind sich die Kläger sicher.

Was sagt Bosch zu den Vorwürfen?

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte Bosch darauf hingewiesen, dass bei der Zulieferung der Kunde für die Nutzung des Produktes verantwortlich sei. Solche Äußerungen hört man heute von Firmensprechern nicht mehr - sie bleiben unter Verweis auf laufende Verfahren wortkarg.

Was ist Stand der Dinge in Deutschland?

Seit Ende 2015 ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Betrug. Die Behörde wertet Unmengen an Dokumenten und Daten aus. Das dauere noch, sagt ein Behördensprecher. dpa