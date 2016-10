Neues Gesetz scheidet die Geister

Alle Bilder anzeigen Eine Kundgebung in Berlin für mehr Lohngleichheit (März 2016). © dpa

Berlin. Sie und er arbeiten beide knapp 38 Stunden in der Woche. In derselben Firma, im selben Job, mit der gleichen Qualifikation. Doch er verdient rund ein Zehntel mehr als sie. Weil man im Unternehmen nicht über Geld spricht, kommt der Fall lange Zeit nicht ans Licht. Die Gründe für den Unterschied beim Geld: Er hat besser verhandelt, sie ist nach längerer Erziehungspause wieder in den Job eingestiegen.

Über den Betrag, den Kollegen am Ende des Arbeitsmonats auf dem Konto haben, soll künftig nicht länger geschwiegen werden. Nach monatelangen Streitereien hat sich die große Koalition auf einen Kompromiss geeinigt. Während Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) das Eckpunktepapier für mehr Entgelttransparenz als "wichtigen Durchbruch" feiert, kommt heftige Kritik aus allen Lagern. Arbeitgeber und Union befürchten ein "Bürokratiemonster". Gewerkschaften, Linke und Grünen geht der Kompromiss nicht weit genug.

Prüfung alle fünf Jahre

Das im Koalitionsausschuss vereinbarte Papier sieht im Kern vor, dass für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten künftig ein Auskunftsanspruch gilt. In tarifgebundenen Betrieben werden die Betriebsräte diesen Anspruch wahrnehmen. Firmen ab 500 Mitarbeiter müssen mindestens alle fünf Jahre eine Prüfung zur Lohngerechtigkeit umsetzen. Zudem sollen sie offenlegen, wie sie eine Lücke schließen. Laut Schwesig haben damit künftig mehr als 14 Millionen Beschäftigte das Recht zu erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden. Für sie muss "gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit" in der Unternehmenskultur ankommen. Noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2017 soll das Gesetz gelten.

Allerdings bahnt sich bereits enormer Widerstand aus den Reihen der Wirtschaft an. Lutz Goebel, Präsident des Verbands der Familienunternehmer, befürchtet, dass die absolute Transparenz dazu führen kann, dass es künftig schwieriger wird, Qualifikation und Leistung individuell zu belohnen. "Irgendwann landen wir beim sozialistischen Einheitslohn, ohne jede Leistungsmotivation", sagt Goebel. "Auf Kosten der ohnehin bürokratiegeplagten Unternehmen werden neue Dokumentationspflichten eingeführt." Auch vom Mittelstandsverbund kommen kritische Töne.

Auch für kleine Betriebe?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hingegen wünscht sich mehr "Mut" bei der Gesetzgebung. "Vor allem sollten die betrieblichen Prüfverfahren unbedingt verbindlich gemacht werden, um ein wirksames Gesetz auf den Weg zu bringen", sagt die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft, Elke Hannack.

Ursprünglich wollte Schwesig den Auskunftsanspruch auch für kleine Betriebe ab sechs Beschäftigen einführen. Das Vorhaben scheiterte am Widerstand von CDU und CSU. Jetzt will die SPD-Politikerin prüfen, ob kleinere Betriebe doch einbezogen werden müssen. Denn ohne diese Firmen bliebe das Gesetz für die meisten Frauen wirkungslos, kritisiert die Opposition.

Umstritten ist nach wie vor, wie groß die Lohnlücke ist. Gemäß dem Statistischen Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland rund 21 Prozent weniger als Männer. Werden Faktoren wie Teilzeit-Jobs oder Erziehungszeiten herausgerechnet kommen die Statistiker auf eine Lohnlücke von nur rund sieben Prozent. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat dagegen einen Wert von rund zwölf Prozent berechnet, wenn das Gehalt im selben Job, für den die gleiche Qualifikation notwendig ist, verglichen wird. Deutlich niedriger ist die Spanne laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Die Experten kommen nur auf eine Lücke von rund 3,8 Prozent. Direktor Michael Hüther führt diesen Unterschied auf "individuelle Entscheidungen" über Karriere und Familie zurück. Sie seien rein privat.