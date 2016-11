Neues Kraftwerk für Kiel

Mannheim/Kiel. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Kiel, an denen die Mannheimer MVV Energie mit 51 Prozent beteiligt ist, hat den Neubau eines Gasmotorenheizkraftwerks beschlossen. Das Küstenkraftwerk soll in zwei Jahren an der Kieler Förde ans Netz gehen und mit 20 Gasmotoren Strom und Wärme erzeugen. Die Anlage ersetzt ein Kohlekraftwerk, das 2018 stillgelegt wird. Die Stadtwerke nannten Investitionen von rund 290 Millionen Euro. Die Europäische Investitionsbank steuert einen Kredit von 105 Millionen Euro bei.

Die in vier Blöcken zusammengefassten 20 Gasmotoren sollen in weniger als fünf Minuten auf Volllast laufen. Jeder einzelne Motor ist nach Angaben der Stadtwerke Kiel individuell regelbar. "So können wir jederzeit auf wechselnde Bedarfe reagieren", sagte Jörg Teupen, Technikchef der Stadtwerke Kiel, laut Mitteilung. Mit Hilfe der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt die Anlage gleichzeitig Strom und Wärme.

"Das Küstenkraftwerk ist die wichtigste Investitionsentscheidung der Stadtwerke Kiel der vergangenen Jahrzehnte und wohl auch die wichtigste Entscheidung für die nächsten Jahrzehnte", sagte MVV-Chef Georg Müller, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Kiel ist. Müller hatte in einem früheren Interview mit dieser Zeitung hervorgehoben, für die MVV gehe "die Energiewende nur mit der intelligenten Verknüpfung erneuerbarer und effizienter konventioneller Energien". jung