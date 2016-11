Noch mehr Jobs sollen wegfallen

Alle Bilder anzeigen Schon jetzt läuft in der Bilfinger-Zentrale an der Mannheimer Augustaanlage ein Programm zum Stellenabbau. Doch das reicht dem Vorstand noch nicht. © Bilfinger/dpa

Mannheim. Bei dem Mannheimer Servicekonzern Bilfinger wird es zu weiteren Stellenstreichungen kommen. Zum einen in den Bereichen, die von massiven Auftragsrückgängen betroffen sind, vor allem wieder im Kraftwerkservice.

Zum anderen aber auch in der Zentrale. Hier wird bereits Personal reduziert, weil durch den Verkauf der Immobiliensparte Aufgaben weggefallen sind. Der mit dem Betriebsrat ausgehandelte Prozess mit Angeboten für Abfindungen laufe gut, sagte Vorstandschef Tom Blades, sei aber noch nicht abgeschlossen. Im September waren in Mannheim rund 300 Mitarbeiter in der Zentrale beschäftigt, im Vorjahr waren es noch 350.

Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der neue Finanzvorstand Klaus Patzak (kleines Bild) will die Verwaltungs- und Vertriebskosten weiter deutlich reduzieren, auch das wird Jobs in der Mannheimer Hauptverwaltung kosten. Hier gebe es zwar schon Fortschritte, "aber ich bin noch nicht zufrieden", sagte Patzak. "Wir müssen die Zentrale an ein geringeres Geschäftsvolumen anpassen."

Dabei arbeiten jetzt schon rund 6000 Menschen weniger für Bilfinger als vor einem Jahr, die wegfallenden Arbeitsplätze durch den Verkauf des Immobilien-Service nicht mitgerechnet. Der Rückgang ist vor allem die Folge des weltweiten Abbaus von Kapazitäten - die Reaktion auf schrumpfende Geschäfte.

"Anleger zu oft enttäuscht"

Die Details zu den weiteren Personalplänen und Zielen gibt es aber erst am 14. Februar 2017. Dann will Blades die neue Bilfinger-Strategie mit genauen Zahlen zu Kosten, Ergebnis und Mittelfristzielen präsentieren - und zum Beispiel erklären, welche Bereiche er behalten will, welche Regionen, Branchen und Kunden im Fokus stehen sollen.

Eigentlich hatte Blades angekündigt, seine Strategie bis Ende dieses Jahres vorzustellen, nun nimmt er sich mehr Zeit. Seine Begründung: In der Vergangenheit seien Anleger und Öffentlichkeit zu oft enttäuscht worden. Damit bezog er sich offensichtlich auf den monatelangen Zick-Zack-Kurs seines gescheiterten Vorgängers Per Utnegaard. "Jetzt nehmen wir uns die nötige Zeit, um die Zukunft Bilfingers so sorgfältig wie möglich zu planen", sagte Blades. In vielen Bereichen hat er die Richtung aber schon vorgegeben: Das Kraftwerksgeschäft soll doch nicht, wie ursprünglich geplant, komplett verkauft werden. Und neben dem Kernmarkt Europa hält Blades auch Nordamerika und den Nahen Osten für attraktiv.

Den Anlegern scheint die Verzögerung wenig auszumachen, im Tagesverlauf legte die Aktie um mehr als drei Prozent zu. Möglicherweise hat die Börse auch überzeugt, dass Bilfinger zumindest einen kleinen operativen Gewinn trotz Leistungsrückgang schrieb. Und dass die neue Führung die Kosten konsequent reduziert. Das hohe Konzernergebnis im dritten Quartal ist allerdings vor allem auf die Veräußerungsgewinne durch den Verkauf der Immobiliendienstleistungen zurückzuführen.

Trump soll Projekte vorantreiben

Vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump erhofft sich Blades positive Impulse fürs Bilfinger-Geschäft bei großen Pipeline-Projekten, die Noch-Präsident Obama bislang blockiert hat. In den USA arbeiten derzeit 3000 Bilfinger-Mitarbeiter als Dienstleister vor Ort, es gebe keine Import-/Export-Effekte.