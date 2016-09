Radikaler Umbau steht an

Frankfurt/Mannheim. Auf die Beschäftigten der Commerzbank kommen drastische Einschnitte zu. Bis 2020 sollen rund 9600 Stellen gestrichen werden. Im Gegenzug will die Bank aber auch 2300 Arbeitsplätze etwa zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Bank schaffen, so dass unter dem Strich rund 7300 Jobs wegfallen. Auch die Aktionäre müssen ihren Beitrag zum Umbau und zur Sanierung der zweitgrößten deutschen Bank leisten: Nachdem für das vergangene Jahr erstmals seit 2008 wieder eine Dividende gezahlt worden war, wird es "vorerst" keine weiteren Ausschüttungen geben, teilte das Institut gestern mit.

Hauptgrund: Der Umbau und der Stellenabbau kostet rund 1,1 Milliarden Euro. Diese Pläne unter dem Schlagwort "Commerzbank 4.0" stellte Vorstandschef Martin Zielke am Mittwoch und gestern dem Aufsichtsrat vor. Heute will der Vorstand das Konzept absegnen. "Zeitnah" sollen dann Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen werden. Ob der Abbau von fast einem Fünftel der Arbeitsplätze ohne betriebsbedingte Kündigungen abgewickelt werden kann, ist noch unklar, gilt aber als unwahrscheinlich.

Betroffen sein von den Einschnitten dürften vor allem Bereiche in der Abwicklung der Bankgeschäfte sein, in Teilen, wie Zielke unlängst betonte, die der Kunde nicht sieht. Mitte 2013 hatte die Bank bereits den Abbau vom 5200 Stellen bis Ende dieses Jahres beschlossen. 2010 beschäftigte die Bank weltweit noch fast 60 000 Mitarbeiter. Teil des Konzeptes ist auch die Auflösung der Mittelstandsbank und der Investmentbank-Sparte Corporates&Markets. Sie werden gebündelt.

Weniger Risiken, mehr Kapital

Zukünftig wird die Commerzbank nur noch mit zwei Segmenten arbeiten: Dem Bereich für "Privat- und Unternehmerkunden" und dem Bereich "Firmenkunden". Durch diese Schritte werden nach Ansicht von Zielke Risiken verringert und Kapital freigesetzt. Damit kann das Institut die geforderten Kapitalquoten zur Absicherung ihrer Geschäfte besser erfüllen. Zum Jahresende soll die harte Eigenkapitalquote bei zwölf Prozent liegen.

Filialen will die Bank nicht schließen. Derzeit betreibt sie gut 1000 Niederlassungen. Da die Bank Abschreibungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro auf Vermögensgegenstände in der bisherigen Mittelstandsbank und der Investmentbank für notwendig hält und zugleich die Risikovorsorge für wackelige Schiffskredite deutlich erhöht, wird sie im dritten Quartal in die roten Zahlen rutschen. Für das gesamte Jahr erwartet Vorstandschef Zielke aber ein "leicht positives Ergebnis".

Wie sich die Ankündigungen auf den Standort Mannheim auswirken werden, blieb gestern offen. "Zu Mannheim und der Region lassen sich heute noch keine Aussagen machen", sagte eine Sprecherin dieser Zeitung. Das Gebiet der Commerzbank-Niederlassung Mannheim umfasst neben der Quadratestadt die Großräume Heidelberg, Weinheim, Sinsheim und Viernheim. An 18 Standorten arbeiten hier insgesamt rund 330 Mitarbeiter. Im August hatte die Commerzbank von einem Kundenzuwachs sowie einer steigenden Nachfrage nach Ratenkrediten in der Region berichtet. Bei der Immobilienfinanzierung habe es sogar einen neuen Rekordwert gegeben.

Teil des Umbaus der Bank ist neben der Konzentration auf das Kerngeschäft eine konsequente Digitalisierung, so dass 80 Prozent aller wichtigen Abläufe in der Bank in Zukunft digital abgewickelt werden. Dadurch erhofft sich Zielke "signifikante Effizienzgewinne".

Zentrale wohl verkauft

Zu der Rosskur gehört offenbar zudem der Verkauf der Konzernzentrale. Der "Commerzbank-Tower" - das höchste Gebäude Deutschlands - bekommt Insidern zufolge einen südkoreanischen Eigentümer. Das Hochhaus wird an ein Konsortium um die Samsung Life Insurance verkauft, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Finanztochter des Mischkonzerns Samsung habe für rund 620 Millionen Euro den Zuschlag für die Immobilie erhalten. (mit Reuters und red)