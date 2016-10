„Rhein Chemie ist Säule des Konzerns“

Mannheim. Herr Zachert, am 17. Oktober starben drei Menschen bei einer Explosion bei der BASF. Werksleiter und Standortleiterin mussten an die Öffentlichkeit. BASF-Chef Kurt Bock schrieb nur einen Brief an die Mitarbeiter - geht man so als Vorstandschef mit Katastrophen um? Was hätten Sie gemacht?

Matthias Zachert: Ich möchte erst einmal den Angehörigen der verunglückten Mitarbeiter mein Beileid aussprechen. Das zweite, das ich dazu sagen kann, ist: Die BASF ist ein Konzern, der in der Industrie für höchste Sicherheitsstandards bekannt ist. Für die gesamte Branche ist der größte Chemiekonzern der Welt seit Jahren ein Vorbild in diesem Bereich. Wie jedoch dort im Detail welche Verantwortlichkeiten geregelt werden und wer kommuniziert, das ist Sache der BASF und das kann ich von außen nicht bewerten.

Hätte nicht Herr Bock unmittelbar nach dem Unglück an die Öffentlichkeit treten müssen?

Anno Borkowsky Anno Borkowsky, Jahrgang 1959, ist promovierter Chemiker . Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Nach der Promotion stieg er bei Bayer als Bereichsleiter in Leverkusen ein. 1999 kam er zur Rhein Chemie als technischer Geschäftsführer, später wurde er Geschäftsführer.

Seit 2015 leitet er den Lanxess-Geschäftsbereich Rhein Chemie Additives. Matthias Zachert Matthias Zachert wurde 1967 in Bonn geboren. Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei Mercedes-Benz studierte er Betriebswirtschaft und schloss das Studium als Diplom-Kaufmann ab. Zachert ist verheiratet und hat vier Kinder.

Seit 2014 ist er Vorstandsvorsitzender des Chemiekonzerns Lanxess. Davor war er Finanzchef des Chemie- und Pharmakonzerns Merck in Darmstadt.

Zachert: Das ist eine Entscheidung der BASF. Ich weiß nicht, welche Aufgaben Herr Bock an dem Tag hatte. Nochmal: Von außen kann man das nicht beurteilen.

Er war in Ludwigshafen.

Zachert: Jedes Unternehmen hat sein eigenes Krisenmanagement, und wer wie vorgeht, entscheidet jedes Unternehmen für sich. Und von daher bin ich nicht bereit, über Prozesse bei der BASF zu urteilen.

Sprechen wir über Lanxess und den Standort Mannheim. Chemtura, mit 2,4 Milliarden Dollar der größte Zukauf in der Konzerngeschichte von Lanxess, stellt auch Additive für Schmierstoffe her. Was heißt das für den Standort Mannheim? Dort gehören solche Produkte ja ebenfalls zum Sortiment.

Zachert: Der Grund für unseren Kauf von Chemtura ist, dass die Geschäfte sich extrem gut ergänzen. Das habe ich auch hier in Mannheim auf der Betriebsversammlung gesagt. Chemtura ist stark in Nordamerika, hat moderate Marktpositionen in Europa und Asien. Rhein Chemie Additives ist sehr stark in Europa und moderat in Amerika und Asien unterwegs. Gemeinsam sind wir in allen Regionen stark aufgestellt. Was die Produktgruppen angeht, ist die Rhein Chemie Additives stark bei Phosphorflammschutzmitteln, Chemtura stark in Brom-Flammschutzmitteln. Schmierstoff-Additive sind bei uns ein kleinerer und bei Chemtura ein größerer Bereich. Das passt also alles sehr gut zusammen.

Borkowsky: Chemtura verstärkt uns auch in der Wertschöpfungskette. Sie können Korrosions- oder Alterungsschutzmittel und andere Stoffe liefern, die wir bisher zukauften. Wir können so bessere Angebote machen.

Was heißt das für den Standort Mannheim?

Zachert: Mannheim wird ein Kernstandort in diesem neuen Konstrukt. Das Additiv-Geschäft war früher bei Bayer und auch bei Lanxess ein Randgeschäft. Die Rhein Chemie war eine eigene GmbH - immer auch mit der Option, diesen Unternehmensteil gegebenenfalls auch schnell zu verkaufen. Seit 2014 ist sie als Rhein Chemie Additives im Lanxess-Konzern aufgegangen und aufgewertet zu einer starken Geschäftseinheit. Nun machen wir den nächsten Schritt: Wir schaffen ein eigenes Segment Additive. Aus der ehemaligen Rhein Chemie ist also eine tragende Säule im Lanxess-Konzern geworden. Aus der Übernahme von Chemtura wird Mannheim daher gestärkt hervorgehen.

Vor zwei Jahren haben Sie gesagt, dass viel in die Rhein Chemie investiert wurde und nun mit den Investitionen Geld verdient werden müsse, da sei noch ein Stück Wegstrecke zurückzulegen. Ist das geschafft?

Zachert: Die Rhein Chemie Additives hat geliefert. Wir sind noch nicht am Ziel, aber deutlich vorangekommen. Die Angebotspalette ist größer, die Innovationskraft gestiegen, das hat sich auch in Umsatzwachstum ausgedrückt.

Wie haben Sie das hinbekommen, Herr Borkowsky?

Borkowsky: Die Geschäfte, die wir in Argentinien und den USA hinzugekauft hatten, haben wir sehr gut weiterentwickelt. Mit unserem größeren Sortiment konnten wir ganz anders auf dem Markt auftreten. Schließlich haben wir es geschafft, den Rückenwind vom Markt, in Form niedriger Rohstoffpreise etwa, zu nutzen.

Wenn sich Mannheim so gut entwickelt hat, wie sehen die Investitionspläne für die Zukunft aus?

Zachert: Weil Standort und Geschäft sich erfreulich entwickelt haben, wird hier auch weiter investiert. Seit 2014 haben sich die Investitionen verdoppelt. Wenn weitere gute Projekte für Produktivitätssteigerungen oder Mengenzuwächse kommen, steht weiteren Investitionen nichts im Weg.

Borkowsky: Im Schmierstoffbereich bauen wir die Kapazitäten aus, etwa Schmierstoffzusätze für die Metallbearbeitung. Hier haben wir ein Wachstum von 20 Prozent innerhalb des vergangenen Jahres.

Wie entwickelt sich die Beschäftigung am Standort Mannheim?

Zachert: Über die vergangenen Jahre hatten wir in der Produktion hier immer einen Mitarbeiterstand von klar über 400. Mit dieser Größenordnung planen wir auch in den nächsten Jahren.

Der Mannheimer Standort ist seit Anfang des Monats keine eigenständige GmbH mehr, sondern geht im Lanxess-Konzern als Geschäftseinheit auf. Verschwindet der Traditionsname Rhein Chemie?

Zachert: Der Name Rhein Chemie als Firmenname wird weniger wichtig. Doch als Markenname für viele Produkte wird Rhein Chemie noch lange erhalten bleiben.