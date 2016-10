Rimowa wird Luxusmarke

Rimowa wurde 1898 gegründet und hat weltweit 3000 Mitarbeiter. © dpa

Köln. Die Louis Vuitton-Ledertasche und der deutsche Aluminiumkoffer von Rimowa stehen künftig in einer Reihe. Die französische Luxusgütergruppe LVMH übernimmt die Mehrheit an dem fast 120 Jahre alten Familienunternehmen Rimowa in Köln, wie beide Seiten gestern mitteilten. Damit reiht sich erstmals eine deutsche Marke in das LVMH-Portfolio ein, zu dem unter anderem Mode- und Ledermarken wie Louis Vuitton und Edelgetränkemarken wie Moët und Hennessy gehören.

"Wir vertrauen unser Familienunternehmen der LVMH-Gruppe an und garantieren damit allen Rimowa-Mitarbeitern eine vielversprechende Zukunft", sagte Geschäftsführer Dieter Morszeck in einer Mitteilung. Er werde 80 Prozent der Unternehmensanteile an LVMH verkaufen, bleibe aber beteiligt und behalte seine Führungsfunktionen. Rimowa wird aber einen Co-Geschäftsführer von der LVMH-Seite bekommen. Rimowa erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro. Das 1898 als Koffer- und Lederwarenhersteller gegründete Unternehmen hat heute weltweit 3000 Mitarbeiter. dpa