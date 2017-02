Roche legt kräftig zu

Mannheim/Basel. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr von guten Verkaufszahlen seiner Krebsmedikamente profitiert. Die Erlöse stiegen um fünf Prozent auf 50,58 Milliarden Schweizer Franken (47,5 Milliarden Euro), wie das Unternehmen in Basel mitteilte. Der Konzerngewinn legte auf 9,7 Milliarden Franken zu (Vorjahr: 9,06 Milliarden Franken).

"Wir freuen uns, dass alle Geschäftsbereiche am Hightech-Standort Mannheim zum Wachstum beigetragen haben", sagt Ursula Redeker (Bild), Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics GmbH, dieser Zeitung. Hauptwachstumsträger sei vor allem der Bereich Immundiagnostik gewesen. Die Tests aus der Sparte werden in Labors und Krankenhäusern beim Nachweis von Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen eingesetzt. Die Tests werden unter anderem in Mannheim produziert.

Auch der Bereich Pharma mit der Abfüllung von Krebsmedikamenten in Mannheim habe einen wichtigen Anteil zum Umsatzwachstum der Division Pharma geleistet, so Redeker. Genaue Zahlen zur Entwicklung am Mannheimer Standort will Roche am 23. Februar bekanntgeben. Die Zahl der Mitarbeiter in Mannheim liegt bei rund 8000. Im vergangenen Jahr dürfte sie erneut leicht gewachsen sein. Roche ist damit nach dem Mercedes-Benz-Werk der zweitgrößte Arbeitgeber der Stadt.

Am Diabetes-Geschäft, eine wichtige Sparte in Mannheim, will Roche-Chef Severin Schwan festhalten. "Das ist wirklich Teil unseres Diagnostikgeschäfts", sagte er. Die Rahmenbedingungen seien schwierig, aber der Konzern sei als Marktführer gut positioniert.

Das Wachstum in der Pharmasparte, die rund 80 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, verdankte Roche besonders seinem Brustkrebs-Geschäft mit den Mitteln Herceptin und Perjeta oder Actemra/RoActemra, einem Mittel gegen Arthritis. Die Aktionäre sollen die 30. Erhöhung der Dividende in Folge erhalten. Die Auszahlung soll von 8,10 auf 8,20 Franken erhöht werden. Für 2017 rechnet Roche mit einem Umsatz- und Gewinnplus im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. (mit dpa) Bild Roche