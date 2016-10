Roche schafft neue Jobs am Standort Mannheim

Mannheim. Die Zahl der Arbeitsplätze am Mannheimer Standort des Schweizer Pharmakonzerns Roche ist auch in diesem Geschäftsjahr gewachsen. Die Mitarbeiterzahl beträgt aktuell knapp 8200, zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Nach Angaben einer Sprecherin sind die neuen Arbeitsplätze im Wesentlichen in der Produktion entstanden. Grund dafür war die steigende Nachfrage unter anderem nach Krebsmedikamenten. Rund 40 Prozent des weltweiten Abfüllvolumens von Medikamenten des Konzerns werden in Mannheim unter Sterilbedingungen hergestellt, erklärte sie. Gut entwickelt hat sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres die für Mannheim wichtige Sparte Immundiagnostic mit einem Umsatzplus von neun Prozent. "Der Hightech-Campus Mannheim mit seinen hochautomatisierten Produktionsprozessen in der Immundiagnostik und unseren hervorragenden Mitarbeitenden leistet hier einen großen Beitrag zum Erfolg des Gesamtkonzerns", sagte Ursula Redeker, Sprecherin der Geschäftsführung der Roche Diagnostics.

Die Nachfrage nach Tests, die beispielsweise in Laboren und Krankenhäusern beim Nachweis von Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen zum Einsatz kommen, wächst unverändert. Mit einem neuartigen Test etwa kann bereits nach einer Stunde ein Herzinfarkt bestätigt oder ausgeschlossen werden. Bislang dauerte das mehrere Stunden.

Nach wie vor unter Druck ist die Sparte Diabetes Care (Produkte für Diabetiker). Die Verkäufe gingen aufgrund des Preisdrucks in den USA um zwei Prozent zurück. Hauptgrund war die niedrigere Erstattung der amerikanischen Krankenversicherung Medicare. In Europa und Asien verzeichnete Roche einen leichten Umsatzrückgang. Hier machen dem Konzern Billigwettbewerber in Asien zu schaffen und auch außerhalb der USA sinken Erstattungsbeträge der Kassen.

Konzernweit lag das Umsatzplus in den ersten neun Monaten bei vier Prozent auf 37,5 Milliarden Franken. Mehr als die Hälfte der Erlöse mit verschreibungspflichtigen Medikamenten geht auf das Konto der Krebsmittel Mabthera, Avastin und Herceptin, die in Mannheim abgefüllt werden. Allen drei drohen allerdings 2017 Umsatzeinbußen, weil nach dem Auslaufen des Patentschutzes günstigere Nachahmerpräparate, sogenannte Biosimilars, auf den Markt kommen dürften. In Mannheim könnten neue Krebsmedikamente, etwa ein kürzlich in den USA zugelassenes Mittel gegen Lungenkrebs die Lücken füllen.