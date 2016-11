Rohstoff AG hofft auf Trumps „wohlwollende Unterstützung“

Alle Bilder anzeigen Im amerikanischen Bundesstaat Colorado bohrt die Deutsche Rohstoff AG in der Nähe der Stadt Denver bereits nach Öl. © DRAG

Mannheim. Die jüngste Investition der Deutschen Rohstoff AG in den Vereinigten Staaten in die Ölförderung hat zwar nicht direkt etwas mit der US-Präsidentenwahl zu tun. Aber das Wahlergebnis könnte sich für das Unternehmen noch auszahlen. "Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist für uns nicht negativ", sagte Thomas Gutschlag (Bild), Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, dieser Zeitung.

Die Rohstoff AG kauft für 38 Millionen Dollar (36 Millionen Euro) 726 Hektar Flächen im US-Bundesstaat Nord-Dakota mit bereits 60 laufenden und 90 geplanten Bohrungen nach Öl. Die Investition der Rohstoff AG war schon lange vor der Wahl geplant. Gleichwohl könnten Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor von Trumps Plänen, Regulierungsvorgaben abzubauen, profitieren und mit dessen "wohlwollender Unterstützung rechnen", sagt Gutschlag. Er erwartet, dass die Auflagen zur Ölförderungen auf Ländereien, die dem amerikanischen Staat gehören, gelockert werden.

Der Staat sei einer der größten Eigentümer von Land in den USA. Bisher sei es aber sehr schwierig gewesen, Lizenzen und Genehmigungen für die Öl- und Gasförderung zu bekommen. Auch der Bau von Pipelines sei oftmals behindert worden.

Im neuen Börsensegment Die Rohstoff AG will in das neue Segment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen wechseln. Das kündigte Vorstandschef Thomas Gutschlag an. Derzeit ist die Aktie im Entry Standard notiert, der durch das neue Segment ersetzt wird, das strengere Vorgaben für die Veröffentlichung von Unternehmenszahlen vorsieht. "Wir wollen nicht zu den Namenlosen", begründete Gutschlag den Wechsel. Größte Aktionäre der Deutschen Rohstoff AG sind Gutschlag mit rund zehn Prozent, die BASF mit rund sechs Prozent sowie private Investoren mit Anteilen zwischen drei und sechs Prozent. Der börsennotierte Streubesitz liegt bei um die 70 Prozent.

Hoffen auf neue Pipeline

Nun hofft Gutschlag neben weniger Regulierung auf den Bau einer Pipeline von Nord-Dakota nach Süden in Richtung Golf von Mexiko. Bisher sei das Öl meist über die Bahn dorthin transportiert worden. Das sei teuer und unfallträchtig. Mit einer Pipeline würde der Transport günstiger und sicherer vonstatten gehen. Und wirtschaftlicher für die Ölförderer. Nord-Dakota produziere schon heute viel Öl. Der Bundesstaat sei aber dünn besiedelt, mithin der Verbrauch niedrig und ein Transportweg zu Industriezentren im Süden wichtig.

Was der Branche auch weiter helfen könnte, wäre eine mögliche Ernennung von Harold Hamm, Gründer der Ölförderfirma Continental Ressources, zum Energieminister der Regierung Trump. Hamm, ein Pionier der Ölförderung in Nord-Dakota, habe gezeigt, dass man damit erfolgreich sein könne, berichtet Gutschlag. In US-Medien wird Hamm als aussichtsreicher Kandidat für einen Ministerposten gehandelt. Die sehr weit verbreitete Fördermethode in Nord-Dakota ist das umstrittene Fracking, das auch Hamms Firma seit Jahren anwendet. "In den USA ist das Thema durch", so Gutschlag zu den Diskussionen. Seit die US-Umweltbehörde in der Fördermethode keine besonderen Risiken gesehen habe, sei die Diskussion abgeebbt, gerade im dünn besiedelten Nord-Dakota.

Schon im kommenden Jahr will die Rohstoff AG, die vor einigen Monaten ihren Unternehmenssitz von Heidelberg nach Mannheim verlagert hat, mit den Bohrungen in dem US-Bundesstaat einen Umsatz von 6,5 Millionen Dollar und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 4,8 Millionen Dollar erzielen. Voraussetzung für diese Kalkulation ist ein Ölpreis von 50 Dollar je Barrel. Gewinn macht die Rohstoff AG nach Angaben von Gutschlag ab einem Ölpreis von 40 Dollar. Gestern notierte der Ölpreis bei rund 48 Dollar.

200 Millionen Dollar in 20 Jahren

Die 90 noch nicht gestarteten Bohrungen, die einen großen Anteil des Wertes der neuen Flächen ausmachen, werden in den nächsten drei bis fünf Jahren angegangen. Die dafür notwendigen Investitionen sollen weitgehend aus den Verdiensten der bereits produzierenden Bohrungen finanziert werden, rechnet Gutschlag vor. Der Gesamtumsatz aller Bohrungen über einen Zeitraum von 20 Jahren soll 200 Millionen Dollar und der operative Gewinn mehr als 140 Millionen Dollar betragen.

An der Börse kamen die US-Pläne der Rohstoff AG gut an. Im Handelsverlauf legte die Aktie um mehr als sieben Prozent auf rund 23 Euro zu. 2010, im Jahr des Börsengangs, notierte die Aktie bei rund neun Euro.