Samsung droht jetzt neuer Ärger

Louisville. "Ich hörte einen Knall, als ob ein Plastikbeutel geplatzt wäre, dann kam Rauch aus meiner Tasche." So schildert Brian Green die Schrecksekunden, die er beim Boarding im Flugzeug erlebte. Auslöser des Schocks: ein Samsung-Handy. Das Gerät fing Feuer, kurz nachdem es sich die Fluggäste bequem gemacht hatten in der Southwest-Airlines-Maschine, die sie am Mittwochmorgen eigentlich von Louisville im US-Bundesstaat Kentucky nach Baltimore bringen sollte. Die Maschine wurde noch am Gate evakuiert, der Flug gestrichen. Die 75 Passagiere kamen zwar mit dem Schrecken davon. Doch für Samsung könnte der Vorfall noch sehr unangenehme Folgen haben.

Denn bei dem Gerät handelte es sich um das inzwischen berüchtigte Smartphone vom Typ Galaxy Note 7. Das ist eben jenes Modell, das dem südkoreanischen Elektronikriesen wegen überhitzender Akkus schon seit mehr als einem Monat nichts als Probleme bereitet. Erst kürzlich hatten US-Behörden nach Berichten, wonach das Vorzeige-Smartphone beim Laden explodiert oder in Flammen aufgegangen sei, einen offiziellen Rückruf angeordnet. Mehr als 90 solcher Vorfälle mit dem sogenannten Phablet - einer Mischung aus Smartphone und Tablet-Computer - wurden in diesem Zusammenhang bekannt. Samsung selbst räumte die möglichen Defekte bereits Anfang September ein.

Der Konzern startete eine weltweite Austausch-Aktion für das Gerät, das in Europa wegen der Probleme nun erst am 28. Oktober auf den Markt kommen soll. Vor diesem Hintergrund ist die Flugzeug-Evakuierung für den südkoreanischen Apple-Konkurrenten erst so richtig heikel.

Denn laut Besitzer Green handelt es sich bei dem Gerät, wegen dem die Maschine gestoppt werden musste, um ein neues Modell. Eine Samsung-Sprecherin hielt sich auf Nachfrage bedeckt: "Solange wir das Gerät nicht geborgen haben, können wir nicht bestätigen, dass es sich um ein neues Note 7 handelt." dpa