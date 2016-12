Schmuck und Tablets begehrt

Der Einzelhandel hofft, dass noch viele Kunden in die Geschäfte strömen. © dpa

Mannheim/Heidelberg. Der vierte Adventssamstag hat dem Handel in der Region gute Umsätze beschert. Die Bilanz der Heidelberger Shoppingnacht fiel verhalten aus. "Der vierte Adventssamstag war auch in diesem Jahr der umsatzstärkste Samstag im Weihnachtsgeschäft. Ein Grund zur Euphorie besteht aber nicht, denn nicht allerorts ist man mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäftes zufrieden", sagte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden.

Zufriedenheit in Mannheim

"Die Mannheimer Händler zeigten sich deutlich zufriedener mit dem vierten Samstag. Der Umsatz hat auch im Textilbereich angezogen", so Rubel. "Nach wie vor gut laufen klassische Geschenke wie Spielwaren, Uhren, Schmuck und Körperpflegeprodukte. Im Elektrofachhandel ist die Nachfrage nach Tablet-PC und Smartphones ebenso ungebrochen wie nach den neusten Spielekonsolen und PC-Games."

Nicht ganz so positiv lief es bei der Heidelberger Shoppingnacht. "Die Stadt war voll und für viele Händler entlang der Hauptstraße lief der Samstag bis etwa 19 Uhr so gut, dass sie die Hoffnung hatten, die Vorjahreszahlen übertreffen zu können. Ab 19.30 Uhr zog es aber viele Kunden auf die Weihnachtsmärkte. Das Weihnachtsgeschäft wird sich deshalb erst in den letzten Tagen des Jahres entscheiden, denn auch nach Weihnachten werden noch viele Geldgeschenke eingelöst", so Rubel.

Rekordumsatz erwartet

Allgemein erwarten die deutschen Einzelhändler in der kommenden Woche einen Ansturm auf die Innenstädte und einen Rekordumsatz im Weihnachtsgeschäft. Die Erlöse im November und Dezember könnten so gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent auf insgesamt über 90 Milliarden Euro wachsen. Damit rechnete der Handelsverband Deutschland (HDE) gestern in einer Zwischenbilanz.

"Insgesamt haben wir in diesem Jahr ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft", sagte HDE-Geschäftsführer Kai Falk. Laut einer Umfrage unter rund 400 Händlern haben bislang vor allem große Geschäfte in Randlagen vom vorweihnachtlichen Kaufrausch profitiert. Dazu gehören zum Beispiel Möbelhäuser. Erfahrungsgemäß würden aber viele Menschen bis zur letzten Woche warten, bis sie Geschenke einkaufen, sagte Falk. dpa/her