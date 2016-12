Schuldig – aber ohne Strafe

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde gemeinsam mit der Weltbank zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 gegründet.

Er soll als weltweites Gremium darüber wachen, dass keine großen Währungsturbulenzen entstehen und diese dann zu politischen Unwägbarkeiten führen. Unter anderem vergibt er Kredite an überschuldete und in Zahlungsschwierigkeiten geratene Staaten - in Europa zuletzt etwa an Griechenland und Irland.

Derzeit gehören 189 Mitgliedstaaten der Organisation mit Sitz in Washington an.

Der IWF wird derzeit von der früheren französischen Finanzministerin Christine Lagarde geleitet, Chefvolkswirt ist seit dem vergangenen Jahr der frühere Obama-Berater Maurice Obstfeld.

Das Tagesgeschäft steuert ein Exekutivrat aus 24 Direktoren und der IWF-Chefin.

Deutschland hat innerhalb des Währungsfonds den viertgrößten Stimmanteil hinter den USA, Japan und China. Der Einfluss richtet sich vor allem nach den Finanzierungsbeiträgen für die Organisation.