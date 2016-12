So reicht das Geld später für die Pflege

Zwei pflegebedürftige Frauen in einem Heim in Erfurt. Die Lücke zwischen gesetzlicher Zahlung und tatsächlichen Kosten kann mehrere hundert Euro betragen.

Mannheim. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben Ende 2014 Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung erhalten. Doch die nach Pflegestufen gezahlten Beträge reichen oft nicht aus, um die Ausgaben zu decken. Das wird auch nach der 2017 in Kraft tretenden Pflegereform so bleiben. Versorgungslücken gelten deshalb als Armutsrisiko im Alter. Schon in der bisherigen Pflegestufe 1 ist der Geldbedarf um mehrere hundert Euro im Monat höher als die gesetzlichen Leistungen, erklärt die Stiftung Warentest. Eine private Versicherung kann helfen, diese Lücke zu schließen.

Was verbirgt sich hinter den einzelnen Angeboten - zum Beispiel der Pflegerentenversicherung?

Sie zahlt Versicherten pro Monat eine vereinbarte Rente, unabhängig davon, ob sie zu Hause oder im Heim gepflegt werden. "Eine Pflegerentenversicherung funktioniert ähnlich wie eine Lebensversicherung", sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "Sie zahlt je nach Schwere der Pflegebedürftigkeit eine monatliche Rente."

Pflegereform Zum 1. Januar 2017 ändert sich durch das Pflegestärkungsgesetz II einiges. Das Wichtigste:

einiges. Das Wichtigste: Die Einstufung in die Pflegestufen 0 bis 3 ist Vergangenheit. Künftig gelten die Pflegegrade 1 bis 5.

1 bis 5. Menschen, die bereits eine Pflegestufe haben, wird automatisch der neue Pflegegrad zugewiesen.

der neue Pflegegrad zugewiesen. Das Bundesgesundheitsministerium sichert allen Pflegebedürftigen einen Bestandsschutz für ihre derzeitigen Leistungen zu. (tö)

Die Vorteile: Die Beiträge steigen in der Regel nicht, und die Beitragszahlungen können im Gegensatz zu den beiden anderen Varianten ausgesetzt werden. Der Nachteil: Diese Versicherungen sind in der Regel teuer. Nach Angaben der Stiftung Warentest zahlt der Musterkunde hier rund 190 Euro im Monat.

Gibt es auch günstigere Alternativen, etwa die Pflegetagegeldversicherung?

Bei der Pflegetagegeldversicherung bekommen Versicherte ein Tagegeld in vereinbarter Höhe. Der Vorteil: "Sie können mit dem Geld machen, was Sie wollen", sagt Verbraucherschützerin Weidenbach. Die Leistung kann also nach Bedarf verwendet werden. Nach Angaben der Stiftung Warentest zahlt ein 55-jähriger Modellkunde hier rund 90 Euro im Monat für einen guten Tarif. Die Policen sind aus Sicht von Stiftung Warentest vor allem etwas für gut verdienende Kunden.

Denn Verbrauchern sollte klar sein, dass sie diese Beiträge auch über ihr Arbeitsleben hinaus aufbringen müssen. Schließlich werden die meisten Menschen erst lange nach dem Eintritt in den Ruhestand pflegebedürftig. Und wenigstens bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Policen bedient werden. Allerdings gibt es für die Pflegetagegeldversicherung auch eine staatliche Förderung.

Und welche Leistungen bietet die Pflegekostenversicherung?

Die Pflegekostenversicherung orientiert sich an den tatsächlich entstehenden Kosten. Bei professioneller Pflege bekommt der Versicherte hier nach Vorlage der Rechnung eine Leistung, bei privater Pflege wird ohne Nachweis ein geringerer Betrag gezahlt. Diese Versicherungen sind etwas günstiger: Laut Stiftung Warentest kostet eine solche Police für den Modellkunden etwa 67 Euro im Monat. Diese lässt den Versicherten die Wahl, für was und wen sie im Pflegefall das Geld ausgeben.

Was müssen Versicherte vor dem Abschluss einer Police wissen?

Die private Pflegeversicherung ist in der Regel eine reine Risikoversicherung. Tritt der Notfall nicht ein, sind die eingezahlten Beiträge verloren. Auch wenn die Zahlung nicht durchgehalten werden kann, ist es ein Verlustgeschäft. Dann gibt es weder Geld zurück noch später einmal Leistungen. Laut Verbraucherzentrale Sachsen gehört die private Pflegeversicherung nicht zu den existenzsichernden Policen. "Wichtiger sind die Haftpflichtversicherung oder eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit", sagt Uwe Kantelberg von der Verbraucherzentrale Sachsen.

Welche Fallstricke lauern beim Abschluss einer privaten Pflegeversicherung?

Einige Verträge sehen Wartezeiten vor. Wird der Kunde innerhalb dieser Phase pflegebedürftig, zahlt die Versicherung nicht. "Manche Unternehmen schließen bei ihren Leistungen auch Sucht als Ursache einer Pflegebedürftigkeit aus", sagt Kantelberg.

Achten sollten Kunden darauf, dass bei Beginn der Pflegezeit die Beitragszahlung entfällt. Sonst müssten sie praktisch einen Teil der Leistungen gleich wieder an den Versicherer zurückzahlen. Und: Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit sollte durch den medizinischen Dienst und nicht durch einen Arzt der Versicherung erfolgen.

Von Angeboten mit einem Sparanteil sollten Verbraucher die Finger lassen und eine reine Risikoversicherung abschließen. Komplizierte Vertragsbestimmungen machen die Suche nach einem passenden Tarif kompliziert. Helfen können Vergleiche der Stiftung Warentest, unabhängige Honorarberater oder die Verbraucherzentralen.

Vor gut zwei Jahren hat der Staat die geförderte private Pflegeversicherung eingeführt, benannt nach dem damaligen Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP). Wie genau funktioniert dieses Modell?

Die Förderpflege funktioniert analog zu den nicht bezuschussten Verträgen. Aber: Die öffentliche Hand schießt monatlich fünf Euro zum Beitrag dazu, der Versicherte muss wenigstens zehn Euro einzahlen. Es gibt bei den Policen keine Gesundheitsprüfung, jedoch eine fünfjährige Wartezeit. Fast eine halbe Million Menschen haben sich dafür bereits einen passenden Tarif gesucht.

Was kritisieren Verbraucherschützer am Pflege-Bahr?

"Die Tarife schließen nicht die Versorgungslücke", sagt Aline Klett von Stiftung Warentest. Die Höchstgrenzen beim Pflegetagegeld seien bei den meisten Tarifen zu niedrig. Außerdem müssten die Beiträge im Pflegefall weiterbezahlt werden. Besser sei die Kombination von nicht geförderten und geförderten Versicherungen.

Was ändert sich bei laufenden Verträgen?

Verbraucher müssen nach Angaben der Stiftung Warentest wegen der anstehenden Pflegereform nichts unternehmen. Demnach passen die Anbieter Beiträge und Leistungen automatisch an. Da eine Leistungsgarantie bestehe, muss nach Angaben von Stiftung Warentest niemand fürchten, dass diese sinken.