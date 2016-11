Sorge vor erneuter Eurokrise belastet den Dax

Ein Händler geht über das Parkett in der Börse in Frankfurt am Main und spiegelt sich dabei in einem Logo des Deutschen Aktienindexes (Dax). Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Verfassungsreferendum in Italien am Wochenende werden die Anleger zunehmend nervös. So könnte die Abstimmung am 4. Dezember über eine Reform des Senats den Euroraum laut Experten mittelfristig in Probleme stürzen.

Bei einem «Nein» sind Neuwahlen wahrscheinlich, aus denen die euro-kritische Fünf-Sterne-Bewegung als Sieger hervorgehen könnte.

Der Dax war am Vormittag zunächst um mehr als 1 Prozent abgesackt, bevor er sich etwas erholte und zuletzt nur noch 0,64 Prozent tiefer bei 10.630,64 Punkte stand. Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 0,55 Prozent auf 20.797,39 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,72 Prozent auf 1714,24 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,53 Prozent nach unten.