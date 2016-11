Spätschicht auf dem Sofa

Ministerin Andrea Nahles (SPD) mit einem sogenannten Whiteboard, einer digitalen Tafel. Technik wie diese wird an immer mehr Arbeitsplätzen Einzug halten.

Berlin. "Mobilarbeit" heißt in der schönen, neuen Digitalwelt eine Tätigkeitsform. Eine Ingenieurin bei BMW, alleinerziehende Mutter, kann beispielsweise nachmittags um 14 Uhr ihren Sohn aus der Kita abholen. Abends ab 20 Uhr, wenn er schläft, klappt sie noch mal ihren Laptop auf und arbeitet zwei Stunden auf dem Sofa. Dafür, dass das offiziell möglich ist, sorgt bei dem Autobauer eine Betriebsvereinbarung. Die häusliche Spätschicht gilt als reguläre Arbeitszeit.

Ideen, Projekte und Modelle dieser Art enthält das Weißbuch Arbeiten 4.0, das Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) gestern vorstellte. Das Werk bildet den vorläufigen Abschluss eines zweijährigen Forschungs- und Diskussionsprozesses mit Bürgern, Wissenschaftlern, Wirtschaft und Gewerkschaften. Nahles liefert damit das Gegenstück zur Strategie Industrie 4.0 von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Während sich diese vornehmlich dem technischen Fortschritt widmet, interessiert Nahles eher, wie sich die Arbeitswelt in den kommenden Jahrzehnten verändern wird - und muss. Internet und Roboter verändern viele Arbeitsplätze massiv, machen sie teilweise auch überflüssig. Die Unternehmen verlangen neue Qualifikationen von ihren Beschäftigten, diese wiederum formulieren moderne Ansprüche: Viele wollen selbstverantwortlich und flexibel arbeiten, um Zeit für die Familie zu haben. Und so gab auch Nahles als Losung aus, "Flexibilität und Sicherheit in eine neue Balance" zu bringen.

Um die Veränderungen zu begleiten, machte Nahles sie einige Vorschläge. Hier die Wichtigsten:

Wahlarbeitszeitgesetz

Es soll Tarifverträge ermöglichen, die die Ansprüche der Arbeitnehmer für flexible Arbeitszeiten besser berücksichtigen. Modelle wie das bei BMW könnten dann Schule machen. Es müssten neue Regeln für die tägliche Maximalarbeitszeit, Ruhepausen, Phasen der Nichterreichbarkeit und der Bezahlung gefunden werden. Nahles stellt sich vor, zunächst einen regulierten "Experimentier- und Lernraum" unter wissenschaftlicher Begleitung zu eröffnen und nach zwei Jahren eine Bilanz des Testlaufs zu ziehen. "Es muss nicht immer der Acht-Stunden-Tag sein, aber als Norm bleibt er wichtig", betonte die Ministerin.

Schon fertig hat die Ministerin einen Gesetzentwurf für die Rückkehr aus Teilzeit. Dieser legt fest, wie Arbeitnehmer nach Teilzeitphasen wieder auf Vollzeitstellen zurückkehren können.

Arbeitsversicherung

Nahles will die Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung vorantreiben. Jeder sozialversicherungspflichtige Beschäftigte würde dann parallel zur Berufstätigkeit beraten, wie er seine Qualifikationen auf der Höhe der Zeit hält. Dies ist eine Antwort auf die schnelle Einführung digitaler und automatisierter Verfahren in Industrie und Dienstleistungen. Wenn die heutigen Beschäftigten ihre Jobs nicht verlieren wollen, müssen sie ständig am Ball bleiben. Dabei dürfte der Druck noch steigen.

Erwerbstätigenkonto

Jeder Bundesbürger hätte dann das Recht, im Laufe seines Ausbildungs- und Berufslebens vom Staat beispielsweise 30 000 Euro zu erhalten - etwa für die Finanzierung einer zweiten Ausbildung, wenn man mit der ursprünglich erlernten Tätigkeit seinen Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren kann. Auch Weiterbildungen ließen sich davon bezahlen. Nahles nannte diesen Vorschlag ausdrücklich einen Gegenentwurf zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, das sie ablehnt.

Erörterungsrecht

Ein Arbeitnehmer soll nach den Vorstellungen von Nahles mit dem Arbeitgeber darüber verhandeln können, zum Beispiel morgens eine halbe Stunde später zu kommen, um das Kind zur Kita zu bringen. Der Chef soll das nur gut begründet ablehnen können. (mit dpa)