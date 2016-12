„Starke Stimme für Ludwigshafen“

Ludwigshafen. Die Arbeitnehmervertreter der BASF haben die Ernennung von Michael Heinz (kleines Bild unten) zum künftigen Arbeitsdirektor und Leiter des BASF-Stammsitzes Ludwigshafen mit einer positiven Erwartungshaltung kommentiert. "Wir wünschen uns eine gute und konstruktive Zusammenarbeit und für die Zukunft, dass alle Themen, die der Betriebsrat mit dem Unternehmen angestoßen hat, weiter verfolgt werden", sagte BASF-Betriebsratsvorsitzender Sinischa Horvat dieser Zeitung.

Unzufriedene Belegschaft

Dazu zähle der Erhalt von Ludwigshafen als integriertem Produktionsstandort mit kompletten Wertschöpfungsketten, Investitionszusagen und das Thema Gesundheitsmanagement, wie sie in der Standortvereinbarung letztes Jahr geregelt wurden. "Des Weiteren wünschen wir uns eine starke Stimme am Standort Ludwigshafen, die gemeinsam mit dem Betriebsrat für die Mitarbeiter Themen bewegt", so Horvat.

Roland Strasser, Bezirksleiter der Gewerkschaft IG BCE, hält Heinz für eine gute Wahl. "Ich verspreche mir viel von ihm", sagte er dieser Zeitung. "Es geht auch darum, jetzt Sachen anzupacken, die den Mitarbeitern besonders am Herzen liegen." Strasser nennt die hohe Arbeitsbelastung und die Unzufriedenheit in der Belegschaft. Zusammen mit dem neuen Werkleiter Uwe Liebelt könne sich mit Heinz vieles zum Besseren wenden.

Der 52 Jahre alte in Mannheim geborene Heinz folgt auf Margret Suckale (60), die, wie berichtet, in den Ruhestand tritt. Der umgängliche Heinz gilt als Zögling des früheren BASF-Aufsichtsratsvorsitzenden Eggert Voscherau. Nicht wenige sehen in ihm Ähnlichkeiten mit seinem unternehmerischen Ziehvater. Heinz habe wie Voscherau ein gutes Händchen im Umgang mit Mitarbeitern, heißt es.

Wenn man Heinz bei Sportveranstaltungen in der Region trifft, dann begegnet einem dort nicht ein distanzierter BASF-Vorstand, sondern ein umgänglicher, aber auch ambitionierter Sportler. Heinz spielte früher in Neustadt an der Weinstraße Bundesliga-Wasserball und ist heute noch hin und wieder in kurzen Hosen und Badelatschen als Schwimmtrainer am Beckenrand zu sehen.

Im Schwimmbecken hat Heinz noch einiges drauf. Bei einer Triathlon-Veranstaltung in Neustadt vor einigen Jahren trat er in einer Staffel als Schwimmer über 1500 Meter an und legte eine der besten Zeiten hin. Bei der BASF gilt er als waschechter "Aniliner", so werden die Mitarbeiter des Konzerns in Ludwigshafen genannt.

Neu in den BASF-Vorstand rücken die 45 Jahre alte studierte Marketingspezialistin Saori Dubourg (kleines Bild rechts). Sie übernimmt als Vorstand die Verantwortungsbereiche von Harald Schwager, der mit 56 Jahren, nach mehr als einem Vierteljahrhundert bei der BASF, in den Ruhestand tritt.

Dubourg gilt als Frau mit klaren Vorstellungen: "Wenn Sie nicht wissen, wo Sie hinwollen, brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass Sie nicht ankommen", sagte sie einst der "FAZ". Es sei wichtig, Pläne umzusetzen und nicht nur anzustoßen. Die BASF habe ihr die Internationalität geboten, die sie gesucht habe. Das passt zu ihr. Geboren in Augsburg, verheiratet mit einem Franzosen, ist die als unkompliziert geltende Dubourg in ihrem Leben schon 25 Mal umgezogen.

Seit 2013 verantwortet sie den Bereich Ernährung und Gesundheit der BASF im südhessischen Lampertheim. "Absolut keine Quotenfrau", war gestern noch über sie zu hören. Künftig kümmert sie sich um Bauchemie und Pflanzenschutz sowie das Europageschäft, bisher Schwagers Ressort.

Ebenfalls neu im BASF-Vorstand ist Markus Kamieth (46, kleines Bild rechts). Der promovierte Chemiker übernimmt die bisherigen Chemiesparten von Heinz. Zuletzt führte er die wichtige Lackesparte der BASF in Münster. Kamieth ist seit 1999 bei der BASF.