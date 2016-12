Startschuss für abgespeckte Filialen

Schlicht eingerichtet: die neue City-Filiale in Frankfurt. © Commerzbank

Frankfurt. Nackter Ziegelstein und Beton, einfache Hocker und Holztheken wie in einer hippen Bar - die Commerzbank setzt auf ebenso cool wie simple gestaltete City-Filialen und will damit ihre Kundenzahl weiter steigern. Gestern eröffnete das Institut unweit der Europäischen Zentralbank (EZB) im aufstrebenden Frankfurter Osten seine erste sogenannte City-Filiale als Test für 300 bis 500 ähnlich gestaltete Ableger in den nächsten Jahren.

"Andere machen Filialen zu, wir machen neue Filialen auf", sagt Michael Mandel, Privatkunden-Vorstand der Commerzbank in Anspielung auf die Deutsche Bank, die in den nächsten Jahren fast 200 Ableger schließt. Wobei auch die Zahl der Filialen bei der Commerzbank nicht steigt, sondern in etwa bei 1000 bleiben soll. Aber die Struktur ändert sich. 30 bis 40 Millionen Euro lässt sich die Bank das jedes Jahr kosten, sagt Mandel. Die City-Filialen sollen künftig das untere Segment in den Ablegern der Bank sein, die immer noch zu 15 Prozent dem Bund gehört. Hier gibt es die üblichen Selbstbedienungsterminals mit Ein- und Auszahl-Möglichkeit und der Option, Überweisungen zu tätigen.

Offeriert werden aber auch die persönliche Bedienung und einfache Bankprodukte, also die Eröffnung eines Girokontos, Kreditkarten, Sparkonten und Ratenkredite. Und ein Bereich, in dem ein persönliches Beratungsgespräch möglich ist. Freilich: Wer um die Mittagszeit kommt, muss auf den Kundenservice verzichten. Von 12 bis 14 Uhr sind die City-Filialen zu. Wer mehr will und das auch in der Mittagspause muss in eine durchgehend geöffnete Flagship-Filiale gehen. Dort gibt es alles, auch die Beratung für die Baufinanzierung und Wertpapieranlage. Eine Option seien auch kleinere Flagship-Ableger oder City Plus-Filialen, betont Mandel. Bank-Ableger bleiben in seinen Augen unverzichtbar. "85 Prozent der neuen Konten eröffnen Kunden in der Filiale. Jeden Tag kommen 450 000 Menschen in unsere Ableger, 50 000 in der Stunde." 120 000 bis 150 000 Euro lässt sich die Commerzbank eine City-Filiale kosten.

Eine Bestandsgarantie gibt es für solche Filialen nicht. "Wir werden uns das jeweils ein Jahr lang anschauen und dann entscheiden, wie es weitergeht", sagt Mandel. Die Bank will schließlich die Kosten im Privatkundengeschäft stabil halten, unrentable und ineffiziente Filialen passen nicht. Eine vierstellige Kundenzahl muss es wohl auch in der Pilot-Filiale in Frankfurt schon sein. Unter 3000 wird es nach Angaben von Bank-Vorstandschef Martin Zielke schwierig, Geld zu verdienen.