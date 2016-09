Streaming-Markt wächst rasant

Berlin. Musikstreaming-Dienste verändern unsere Hörgewohnheiten - und sind ein rasant wachsender Markt. Das Geschäftsprinzip: Für acht bis zehn Euro im Monat können Abonnenten bei Anbietern wie Aldi Life Musik, Google Play Musik oder Tidal direkt über das Internet auf Millionen Musiktitel zugreifen. Die Stiftung Warentest hat nun Streaming-Dienste getestet. Das Ergebnis: "Mit rund 40 Millionen Titeln bieten die meisten Streamingdienste ihren Kunden ein riesiges Repertoire an Musik, meist in sehr guter Klangqualität", so die Tester.

Daten können an Dritte gehen

Testsieger wurde mit Juke Music ein relativ unbekannter Anbieter. Bei den großen Musikstreaming-Diensten loben die Tester zum Beispiel Repertoire und Bedienung, etwa bei Apple Music, Aldi Life Musik oder Napster. Sie monieren aber, dass Amazon, Apple und Spotify ihre Kunden in den Datenschutzerklärungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) benachteiligen.

Gewaltige Auswahl an Titeln Beim Streaming wird die Musik direkt aus dem Netz abgespielt, statt heruntergeladen zu werden. Marktführer ist Spotify, der schwedische Pionier des Geschäftsmodells. Er hat nach jüngsten verfügbaren Informationen über 100 Millionen Nutzer, von denen rund 30 Millionen zahlende Abo-Kunden sind. Apple Music ist die Nummer zwei mit 15 Millionen Abo-Kunden. Zugleich sind viele weitere Anbieter wie Napster, Deezer oder Juke aktiv. Ein Abo kostet typischerweise um die zehn Euro oder Dollar im Monat. Dafür gibt es den Zugang zu Dutzenden Millionen Musiktiteln. Angesichts dieser gewaltigen Auswahl gewinnt die Aufbereitung in Playlisten, die auf bestimmte Interessen zugeschnitten sind, eine große Bedeutung. dpa

Apple, so die Kritik von Stiftung Warentest, will zum Beispiel Standortdaten der Nutzer erheben und sie auch an Dritte weitergeben, ohne dass die Kunden eingewilligt haben. Spotify behält sich vor, dem Nutzer jederzeit zu kündigen oder den Zugang zu sperren - ohne Angabe konkreter Gründe. Der Anbieter Qobuz überträgt Nutzernamen und Passwörter seiner Kunden unverschlüsselt, so eine weitere Kritik der Tester. Die Klangqualität der Dienste dagegen wird durchweg als gut beurteilt.

Der Vormarsch der Streaming-Dienste hat auch das Geschäft der Elektronik-Hersteller umgekrempelt. Das zeigt sich auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin. Musikgeräte auf der IFA - das waren früher Hifi-Anlagen mit CD-Playern, Verstärker, große Holz-Boxen. Inzwischen haben sich die Stände der Aussteller komplett den neuen Hörgewohnheiten angepasst. Es dominieren die vernetzten Lautsprecher, die Streaming-Musik direkt aus dem Netz abspielen können, in verschiedenen Formen und Farben. Dabei öffnete die anfängliche Zurückhaltung vieler etablierter Hifi-Marken die Tür für neue Anbieter.

Inzwischen zeichnet sich ein Markt ab, der weitaus größer als das bisherige Geschäft mit Audiogeräten sein kann. "Wir rechnen damit, dass zum Jahr 2020 eine Milliarde Menschen weltweit für Streaming-Angebote zahlen wird", sagt Patrick Spence vom amerikanischen Hersteller vernetzter Lautsprecher Sonos, einem Pionier des Konzepts. Und das ist eine traumhaft große Zielgruppe.

Absatz vernetzter Geräte legt zu

Marktzahlen auch aus Deutschland lassen keinen Zweifel daran, wohin die Reise geht. Der Absatz vernetzter Audiotechnik sprang nach Zahlen des Branchenverbandes gfu im ersten Halbjahr um rund ein Viertel auf 621 000 Geräte hoch. Der Umsatz wuchs sogar um ein Drittel auf 161 Millionen Euro. Zum Vergleich: Von den Heimkino-Systemen, die Hersteller auf den IFA-Messen einst als die nächste "Muss-man-haben"-Kategorie anpriesen, wurden gerade einmal 76 000 Stück verkauft - ein Einbruch von über 40 Prozent.

"Die Verbraucher haben sich für ein etwas flexibleres Konzept entschieden", sagt ein Manager von einem der neuen Anbieter etwas süffisant. "Die klassischen Hifi-Firmen haben auf die neuen Wünsche der Kunden viel, viel zu langsam reagiert."

Es zeichnet sich bereits der nächste Trend ab: Lautsprecher, die nicht nur mit dem Internet verbunden sind, sondern sich auch mit den Nutzern unterhalten und auf diese Weise andere Technik im vernetzten Zuhause steuern können. (mit dpa)