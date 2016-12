Süßer die Kassen nie klingeln

Alle Bilder anzeigen Endspurt für das Fest: hier eine Szene von den Planken, der Mannheimer Einkaufsstraße. © Rinderspacher

Mannheim. In einem Konferenzraum des neuen Radisson Blu Hotels im Mannheimer Q 6/Q 7-Quartier hat Stefan Genth allen Grund zur Freude. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sagt: "Wir haben in Deutschland die höchste Beschäftigung seit Jahren, die Reallöhne sind gestiegen. Das wird ein Weihnachtsgeschäft auf Rekordniveau."

Die Branche rechnet damit, in den Monaten November und Dezember erstmals die Marke von 90 Milliarden Euro zu knacken. Auch, weil zwischen dem Fest und Neujahr fast eine ganze Woche liegt. Viel Zeit für Verbraucher, Gutscheine oder Geldgeschenke einzulösen. Für den Handel ist das Gold wert. Endgültige Zahlen will der Verband im Januar vorlegen.

Das Weihnachtsgeschäft hat erst langsam angezogen. Nach den ersten beiden Adventswochenenden hielt sich die Euphorie der Händler in Grenzen. "Dann wurde es deutlich besser", erklärt Genth. Aus Erfahrung weiß er, dass die Kunden immer später ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. In der Branche ist bekannt, dass die Parfümeriekette Douglas etwa zwei Tage vor Weihnachten mehr Umsatz macht als im gesamten August.

Dieses Jahr gibt jeder Kunde nach Angaben des HDE durchschnittlich 477 Euro für Geschenke aus. So viel wie noch nie, vier Prozent mehr als im Jahr davor. Ganz oben auf der Liste: Geschenkgutscheine (siehe Grafik rechts). Große Umtausch-Aktionen seien nicht mehr so das Thema, sagt Genth.

Digitale Konkurrenz

Das Weihnachtsgeschäft im Internet ist nach Angaben des HDE um zwölf Prozent gewachsen (auf rund zwölf Milliarden Euro). Das Wachstum werde sich künftig verlangsamen, ist sich Genth sicher. In der Unterhaltungselektronik beispielsweise sieht er schon jetzt "gewisse Sättigungsgrade". Doch ist sich die Branche der digitalen Konkurrenten bewusst; der mächtigste Wettbewerber ist Internethändler Amazon aus den USA. Er hat den größten Umsatzanteil im Online-Weihnachtsgeschäft.

Der stationäre Handel will gegensteuern. Beim Modehaus Engelhorn in Mannheim zum Beispiel können Kunden im Internet bestellen und ihre Waren dann vor Ort abholen. Geschäftsführer Fabian Engelhorn fügt hinzu: "Über das Internet kommen wir mit Kunden in ganz Deutschland in Kontakt, die wir sonst nicht erreichen würden." Kurz vor Weihnachten sieht Genth den stationären Handel ohnehin im Vorteil. Wer jetzt noch ein Geschenk online bestelle, könne nicht sicher sein, es auch rechtzeitig bis Heiligabend zu bekommen.

Gegen Fahrverbote

Harsche Worte findet Genth für Pläne aus dem Bundesumweltministerium, Diesel-Fahrzeuge in Innenstädten zu verbieten, um für sauberere Luft zu sorgen. "Das würde schon alleine den Lieferverkehr sehr stark treffen." Wer so etwas fordere, müsse auch Alternativen aufzeigen. "Als Händler will ich natürlich den Verkehr in der Stadt haben", sagt Genth.

Seine Weihnachtsgeschenke hat der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland schon beisammen: Er hat sie sowohl im stationären Handel als auch online gekauft.