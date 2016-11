US-Tochter hält Deutsche Telekom auf Trab

Bonn (dpa) - Das US-Geschäft der Deutschen Telekom bleibt alleiniger Treiber für das Wachstum des Bonner Konzerns. Während die Umsätze und Ergebnisse der Tochterfirma in Übersee im dritten Quartal zweistellig zulegten, verbuchte die Telekom in Deutschland und Europa leichte, zum Teil auch höhere Einbußen.

Trotzdem sieht Vorstandschef Tim Höttges das Unternehmen auf dem richtigen Weg.

Insgesamt kletterte der Konzernüberschuss in den ersten drei Quartalen um 4,2 Prozent auf 53,6 Milliarden Euro, teilte die Telekom am Donnerstag in einem Zwischenbericht mit. Der Nettogewinn lag bereinigt um Sondereffekte stabil bei 3,1 Milliarden Euro.

Im Breitband-Geschäft in Deutschland sieht Höttges die Telekom weiter auf Kurs. Über 6 Millionen schnelle Internet-Anschlüsse verzeichnete das Unternehmen am Ende des dritten Quartals. Das sei der größte Bestand an Glasfaser-Anschlüssen aller europäischen Netzbetreiber.

Der Konzern rechnet dazu allerdings auch Kundenanschlüsse auf der Basis der Vectoring-Technik. Diese reichen nicht direkt bis ans Haus, sondern nur bis zu den grauen Verteilerkästen am Straßenrand.

Insgesamt sank der Inlandsumsatz - einschließlich Mobilfunk - in den ersten drei Quartalen um 2,1 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro. In Europa war es ein Minus von 2,3 Prozent. Hier verbuchte die Telekom beim bereinigten operativen Ergebnis einen Rückgang um 4 Prozent. Das aggressive Kundenwachstum in den USA mit einem entsprechenden Anstieg der Erlöse und Gewinne machte diese Dellen aber mehr als wett.

So erhöhte sich der Kundenbestand in den USA auf 69 Millionen - ein Plus von zwei Millionen im dritten Quartal, womit T-Mobile US nach eigenen Angaben der am schnellsten wachsende Anbieter im Markt bleibt. Bis zum Jahresende sollte die Schwelle von 70 Millionen Kunden locker geknackt werden.

Dabei glänzte das einstige Sorgenkind der Telekom mit einem Umsatzplus von mehr als 13 Prozent. Das operative Ergebnis verbesserte sich sogar um knapp 60 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro. Hinter Verizon und AT&T rangiert T-Mobile US weiter auf Platz drei.