US-Zentrale setzt Frist bis Monatsende

Mannheim. Die Konzernführung von General Electric (GE) in den USA will nur noch bis zum 30. November Geld für einen Interessenausgleich und Sozialplan zum geplanten Stellenabbau in ihren deutschen Werken, darunter Mannheim, zur Verfügung stellen. Das steht in einem Brief von GE-Power-Deutschlandchef Alf Henryk Wulf an die Mitarbeiter. Darin heißt es weiter, dass die Verhandlungen mit den Arbeitnehmern bezüglich der Restrukturierung nun "vollumfänglich abgeschlossen" seien.

Über die Höhe der Rückstellungen für den Sozialplan ist nichts bekannt. Da GE in Mannheim bekanntlich rund 1000 Arbeitsplätze abbauen will, dürfte es sich um einen höheren Millionen-Euro-Betrag handeln. Als Teil des Budgets des Mutterkonzerns werde auch das Paket zur Altersteilzeitregelung nur noch bis Ende November verfügbar sein und nach 2016 nicht erneuert werden, schreibt Wulf weiter. Die einzelnen früheren Alstom-Gesellschaften in Deutschland werden dann den Interessenausgleich und Sozialplan "alleine stemmen müssen". In Anbetracht ihrer Auftragslage werde das jedoch eine Herausforderung sein.

In einem Schreiben des Betriebsrats heißt es, dass "es sicherlich sinnvoll sei, den Versuch zu unternehmen, über die wesentlichen Inhalte eines später noch auszuhandelnden Sozialplans inklusive einer Transfergesellschaft und den noch offen Punkten zur Altersteilzeitregelung noch im November Einvernehmen zu erzielen." Beide Seiten sollten dazu Entwürfe für die Vereinbarung bis zum 18. November vorlegen. Gemeinsame Eckpunkte sollen bis 25. November fixiert werden.

Dem Betriebsrat wirft Wulf eine Verzögerungstaktik vor. Deutschland sei das letzte Land in Europa, das Gespräche und Verhandlungen abschließe. Das bedeute auch, dass innerhalb der Unternehmensbereiche bereits Strukturen geschaffen worden seien, "was einen weiteren Nachteil für unsere deutschen Kollegen darstellt".

Die Vorschläge der Arbeitnehmervertreter erscheinen wirtschaftlich nicht sinnvoll, so Wulf. Sie erforderten entweder weitere Investitionen oder seien nicht auf langfristigen Erfolg ausgelegt. Es seien mehr als 100 Investoren angesprochen worden. Lediglich eine Hand voll habe wirkliches Interesse bekundet. Die Mehrheit habe die Tatsache bestätigt, dass dieselben betrieblichen Schwierigkeiten auf sie zukommen dürften, "denen wir uns heute stellen müssen, wie beispielsweise Überkapazitäten, nicht-wettbewerbsfähige Kostenstrukturen sowie Bedenken hinsichtlich der Investitionskosten, die erforderlich wären, um profitabel zu sein".